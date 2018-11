Nowa piosenka Dody "Nie będę płakać". Premierowe wykonanie w finale programu The Voice of Poland 2018

W sobotę finał 9. edycji „The Voice of Poland”. W ostatecznej rozgrywce zmierzy się czworo uczestników: Ania Deko, Natalia Zastępa, Marcin Sójka i Maksymilian Kwapień.

Jednym z gości finałowego odcinka programu będzie Dorota Rabczewska, która zaprezentuje nową piosenkę zapowiadający nowy, długo wyczekiwany album.

"Nie będę płakać" to bardzo osobista piosenka, której powstanie Doda opisała w ten sposób:

Ten singiel promuje płytę, która jest zupełnie inna niż wszystkie w mojej 20-letniej karierze. Po śmierci ukochanej Babci, zgodnie z jej wolą, weszłam do studia i razem z orkiestrą nagrałam kilkanaście piosenek, które były jej ulubionymi melodiami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, które śpiewałam.

Singiel, w przeciwieństwie do reszty utworów, jest autorski. Tekst napisał znany i ceniony autor – Marek Dutkiewicz („Chodź, pomaluj mój świat”, „Dmuchawce, latawce, wiatr”, „Za ostatni grosz”, „Słodkiego, miłego życia”, „Jolka, Jolka pamiętasz”).

Zadzwoniłam do niego i opowiedziałam, co czuję po stracie Babci, i że targają mną teraz zbyt duże emocje, abym mogła napisać to sama. Marek spisał się na medal, mogę powiedzieć, że wyjął mi ten tekst z serca.

Utwór to połączenie dostojnej orkiestry cenionego Wojtka Zielińskiego z finezją rockowej gitary. Myślę, że Babcia wiedziała co robi, kiedy zależało Jej, żebym pokazała się fanom z dojrzałej strony.

Premiera teledysku "Nie będę płakać" o godzinie 21:15 w sobotę 1 grudnia