Nowe autobusy dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego będą w kwietniu. Trwa montaż biletomatów

To drugi z trzech zaplanowanych zakupów autobusów, za sprawą którego tabor MZK ulegnie znacznemu odmłodzeniu.

Już w maju 2018 roku na ulice Opole wyjechało 28 nowych autobusów, w tym 15 osiemnastometrowych pojazdów przegubowych.

Resztę stanowiły standardowe autobusy, o długości 12 metrów.

Teraz będzie to 20 autobusów 12-metrowych, oraz trzy krótsze, mające 10 metrów długości.

Tak jak poprzednio, tak i tym razem są to autobusy marki MAN. Przyjadą do Opola do połowy kwietnia. Natomiast na ulice miasta powinny wyjechać na przełomie kwietnia i maja - zapowiada Tomasz Zawadzki, naczelnik wydziału transportu w ratuszu.