Nowe fakty o podpaleniu kamienicy w Prudniku. Aresztowani to ojciec i syn. Miała zginąć ich córka i siostra

Sąd Rejonowy w Prudniku tymczasowo aresztował dwóch mieszkańców miasta - ojca i syna - Adama i Rafała W. Obaj byli już wielokrotnie karani pozbawieniem wolności. Tym razem usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa córki i jednocześnie siostry, oraz mieszkającego razem z nią jej konkubenta.

W chwili zatrzymania przez policję obaj mężczyźni byli nietrzeźwi.

Według obecnych ustaleń śledztwa obaj mężczyźni w piątek 2 listopada przed 6 rano przyszli do kamienicy przy ul. Szkolnej w Prudniku. Zaczęli się dobijać do mieszkania na II piętrze, gdzie mieszka córka starszego z nich. Ta ich jednak nie wpuściła do środka.

Przeczytaj też: Dramatyczny pożar kamienicy w Prudniku. Dwie osoby aresztowane pod zarzutem usiłowania zabójstwa i spowodowania pożaru

Wtedy oni podpalili rzeczy pozostawione przez lokatorów na klatce schodowej. Zrobili to tak, aby uniemożliwić wyjście z mieszkania córki. Po podpaleniu wyszli z budynku.

Ogień na klatce schodowej rozprzestrzenił się błyskawicznie i przeniósł na poddasze. To właśnie tam mieszkały dwie najbardziej poszkodowane przez ogień przypadkowe rodziny. Ogółem w czasie pożaru ranne zostały cztery osoby, ale jedna nich przybiegła na pomoc z innego budynku i złamała nogę na klatce schodowej.

Trzy osoby są poparzone, dwie w stanie poważnym trafiły do specjalistycznego szpitala w Siemianowicach Śląskich. Mają min. oparzenia układu oddechowego, u jednego z poszkodowanych lokatorów oparzeniu uległo 60 procent powierzchni ciała.

18-letni mieszkaniec poddasza z oparzeniami ramienia zdecydował się wyskoczyć przez okno. Na szczęście upadek zamortyzował daszek nad balkonem na wysokości parteru.

Obaj podejrzani zostali zatrzymani przez prudnicką policję już niecałe 3 godziny po wybuchu ognia. Usłyszeli też zarzut spowodowania pożaru i zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku zdrowia u dwóch osób. Grozi im nawet 25 lat więzienia lub dożywocie. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że we czasie składania wyjaśnień nie przyznali się do zarzutów. Nie wiadomo też, jaki był motyw ich działania.

OPOLSKIE INFO - 2.11.2018