Nowe linie FlixBusa. Wystartowały nowe, grudniowe trasy FlixBusa. Z Opola dojedziemy bezpośrednio do Budapesztu i Bremy

– Miasta, które zyskają dodatkowe połączenia zarówno z polskimi, jak i europejskimi miejscowościami to huby FlixBusa: Warszawa, Kraków i Wrocław, a także Radom, Sieradz, Przemyśl, Rzeszów, Opole czy Myślenice – mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus Polska – Do końca listopada br. FlixBus przewiózł w tym roku już 4 miliony pasażerów w Polsce. Obecnie firma przygotowuje się do uruchomienia siatki połączeń na rok 2019, którą planuje zwiększyć o ok. 50%, uwzględniając kolejne miasta i regiony w Polsce.

FlixBus - trasy uruchomione 13 grudnia

1260 Warszawa – Budapeszt:

• Warszawa – Radom – Kraków – Myślenice – Dolný Kubín – Donovaly – Bańska Bystrzyce – Zwoleń – Budapeszt

Autobus relacji Warszawa – Budapeszt linii 1260 kursuje 7 dni w tygodniu. Z Warszawy, z przystanku na Dworcu Zachodnim, FlixBus rusza o godz. 9:00, a kurs kończy o 21:05 w Budapeszcie. W kierunku przeciwnym autobus rusza o tej samej godzinie. Nowością na tej trasie jest przystanek w Myślenicach.

1360 Przemyśl – Berlin

• Przemyśl – Rzeszów – Kraków – Katowice – Wrocław – Berlin Schönefeld – Berlin Südkreuz – Berlin ZOB

Autobus z Przemyśla w kierunku Berlina wyrusza codziennie o godz. 10:10. Z kolejnych przystanków odjeżdża odpowiednio o: 11:30, 14:05, 15:15, 17:45. Trasa kończy się na dworcu autobusowym w Berlinie o godz. 22:20.

N1360 Przemyśl – Brema / Przemyśl – Berlin

• Przemyśl – Rzeszów – Kraków – Katowice – Wrocław – Cottbus – Berlin – Hamburg – Brema

• Przemyśl – Rzeszów – Kraków – Katowice – Opole – Brzeg – Wrocław – Berlin

Autobusy nocne na trasie Przemyśl-Brema oraz Przemyśl-Berlin kursują codziennie. W kierunku Bremy autobus odjeżdża o godz. 14:10, natomiast linia do kończąca się w Berlinie startuje o godz. 17:15.

9 grudnia ruszyła linia łącząca stolicę, Sieradz, Wrocław, Bolesławiec i Zgorzelec z Görlitz i Dreznem. Z Warszawy, Sieradza, Wrocławia, Bolesławca i Zgorzelca można wyruszyć FlixBusem do Drezna codziennie o godz. 11:30.

Czas przejazdu na trasie Warszawa-Drezno wynosi 9 godzin, a cena biletu zaczyna się od 85,99 zł.

Trasa linii 1304 przebiega następująco:

• Warszawa – Sieradz – Wrocław – Bolesławiec – Zgorzelec – Görlitz – Drezno

