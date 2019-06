Nowe ścieżki rowerowe w Opolu gotowe. Powstają kolejne [ZDJĘCIA]

Niedawno zakończyły się prace na dwóch trasach dla cyklistów na Zaodrzu. W budowie są jeszcze cztery inne drogi rowerowe. W planach są kolejne.

Na Zaodrzu wykonano dwie ścieżki. Pierwsza biegnie od placu Jana Kazimierza do ul. Wrocławskiej. Druga biegnie wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej od skrzyżowania z ul. Wrocławską do wiaduktu nad ul. Bończyka. Każda z tych tras kosztowała około 125 tys. zł. Połączono je przejazdem rowerowym wymalowanym na ul. Wrocławskiej.

To inwestycje istotne o tyle, że podnoszą bezpieczeństwo cyklistów. W przypadku drugiego odcinka nierówny chodnik zastąpiono nawierzchnią asfaltową. Z kolei pierwszy odcinek w większości powstał w nowym śladzie, z dala od ruchliwej jezdni. W jego przypadku do zamontowania pozostało jeszcze oświetlenie ścieżki. Za sprawą tych dwóch inwestycji rowerzysta jadący od strony dalszego Zaodrza może korzystać z dedykowanej mu ścieżki od okolic skrzyżowania ul. Niemodlińskiej z ul. Hallera, pokonać nową kładkę nad Kanałem Ulgi, a potem dojechać do ronda na pl. Konstytucji 3 Maja. Dodajmy, że przejazd przez most nad Odrą w ciągu ul. Nysy Łużyckiej też ma być zmodernizowany w tym roku. Prace mają wystartować w wakacje i obejmują one wyznaczenie na chodniku ciągu dla cyklistów.

Dwa odcinki dróg rowerowych powstały na Zaodrzu w ramach projektu „Czas na rower”. Obejmuje on łącznie powstanie pięciu tras dla cyklistów. - Zaawansowane prace prowadzimy na dwóch odcinkach ul. Ozimskiej. Pierwszy odcinek to ten od pływalni Akwarium do ul. Plebiscytowej. Powstaje tam ciąg pieszo rowerowy. Koszt to blisko 470 tys. zł – mówi Adam Leszczyński, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg.

- Drugi odcinek zaczyna się przy ul. Głogowskiej i prowadzi do ul. Tysiąclecia. Koszt tej drogi to blisko 680 tys. zł. Ostatnia ścieżka powstaje wzdłuż ul. Budowlanych, na odcinku od ronda przy ulicy Składowej do ulicy Usługowej. Tutaj koszt to blisko 443 tys. zł - wylicza.

- Trwają też prace na ulicy Niemodlińskiej, przy jednostce wojskowej. Tam powstaje ścieżka z Budżetu Obywatelskiego. W ostatnim czasie udało nam się też wybudować ciąg pieszo rowerowy przy ulicy Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice – wskazuje Adam Leszczyński. W planach MZD jest jeszcze szereg ścieżek rowerowych o długości przekraczającej 9 km. Na liście są drogi m.in. wzdłuż ul. Frankiewicza (dwa odcinki), ul. Sosnkowskiego i Horoszkiewicza (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Ozimskiej), al. Witosa (lewa strona), ul. Tysiąclecia i Grudzicka (od skrzyżowania z ul. Ozimską do ul. Wschodniej), ul. Pużaka (od ul. Sosnkowskiego do Tarnopolskiej) i ul. Krapkowickiej (połączenie ul. Bolkowskiej z rondem przy II kampusie Politechniki Opolskiej).