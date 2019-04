Nowe-stare wejście do Muzeum Śląska Opolskiego. „Powrót do historii” [ZDJĘCIA]

Po otwarciu Muzeum Śląska Opolskiego po rozbudowie, wejście znajdujące się od strony ul. św. Wojciecha i schodów prowadzących do kościoła "Na górce" było zamknięte, a wstęp do gmachu prowadził od strony ulicy Muzealnej.

- Przywrócenie dawnego, historycznego wejścia do muzeum, było jednym z moich pomysłów przygotowanych na konkurs na stanowisko dyrektora - mówi Monika Ożóg, kierująca MŚO od grudnia 2018 roku.

- Podczas rozmowy konkursowej prof. Stanisław S. Nicieja zapytał mnie co zamierzam zrobić z wejściem do muzeum. Wskazywał, że dotychczasowe, znajdujące się za murem od strony ul. Muzealnej, nie jest zachęcające. Pan profesor był obecny na otwarciu nowego-starego wejścia i był zadowolony, że dotrzymałam słowa - stwierdza dyrektorka.

Aby możliwe było nowe otwarcie dawnego wejścia do Muzeum Śląska Opolskiego, konieczne było dostosowanie wnętrza tej części budynku.

Na miejscu pozostała ekspozycja apteczna, ale pojawiła się tam kasa i zaplecze do obsługi gości chcących odwiedzić placówkę. Wkrótce w jednostce ma się też pojawić możliwość płatności kartą.

Kierownictwo muzeum stara się też o wywieszenie szyldu przy wejściu od strony ul. św. Wojciecha, sprawa konsultowana jest z konserwatorem zabytków.

Co z dotychczasowym wejściem do budynku? To ma być nadal dostępne.

Muzeum Śląska Opolskiego stara się o wynajęcie przestrzeni w jego okolicy, by mogła tam powstać niewielka kawiarenka. Hol ma być też zaadaptowany na potrzeby ekspozycyjne. Może się tam pojawić makieta dawnego Opola. To jednak przyszłość bardziej odległa, bowiem inicjatywa ta wymaga dodatkowych środków finansowych.