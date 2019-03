Nowe światła na skrzyżowaniu ulicy Niemodlińskiej z Dambonia w Opolu już działają. Będzie bezpieczniej? [ZDJĘCIA]

Na skrzyżowaniu ulicy Niemodlińskiej z Dambonia regularnie dochodziło do wypadków. Najczęściej miało to miejsce w sytuacji, gdy kierowca wyjeżdżający z pętli wykonywał manewr skrętu w lewo w ul. Niemodlińską. Włączając się do ruchu w stronę centrum Opola musieli bowiem najpierw pokonać dwa pasy ruchu w kierunku Chmielowic.

Już wcześniej ruch na ul. Niemodlińskiej był intensywny. Wzrósł jeszcze bardziej, gdy poszerzono ją na odcinku od skrzyżowania z ulicami Hallera i Wojska Polskiego do mostu nad Kanałem Ulgi. Dlatego ratusz przychylił się do wniosku mieszkańców i kierowców, którzy apelowali o to, by na skrzyżowaniu z ul. Dambonia zamontować sygnalizację świetlną.