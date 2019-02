Nowoczesna serwerownia w Opolu gotowa. To będzie jedno z najlepiej zabezpieczonych miejsc w mieście [ZDJĘCIA]

Budowa pochłonęła około 20 mln zł. Na jego dwóch górnych poziomach jest przestrzeń biurowa.

Najważniejszym elementem jest jednak serwerownia zlokalizowana na pierwszym poziomie. Wewnątrz znalazł się bardzo drogi serwer najnowszej generacji, którego moc obliczeniowa jeszcze kilka lat temu mogła się wydawać nieosiągalna, a który daje możliwość zdalnego przechowywania i obróbki danych setkom firm. W serwerowni jest też miejsce dla urządzeń należących firm zewnętrznych.

To jeden z najnowocześniejszych budynków w mieście. To również miejsce, w którym wiele instytucji, urzędów i firm będzie chciało przechowywać swoje dane – mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Atutem nowej serwerowni jest specjalistyczny certyfikat, który potwierdza, że budynek posiada trzeci poziom zabezpieczeń na cztery możliwe. – Ten najwyższy oznacza, że po danym terenie poruszają się ludzie z długą bronią, są zasieki, lasery i inne środki zapobiegawcze – opisuje Damian Kolaczyk.

Mając na uwadze, że PNT ma charakter otwarty, aplikowaliśmy o certyfikat poziomu trzeciego. Oznacza najwyższe warunki bezpieczeństwa bez tworzenia z tego miejsca bunkra. Budynek posiada dwie niezależne linie światłowodowe, dwie niezależne linie energetyczne i transformatory, a także minielektrownię będącą w stanie zasilać tutejsze urządzenia na wypadek naprawdę poważnej awarii prądu. To urządzenie w razie potrzeby byłoby też w stanie zasilić pięć tysięcy mieszkań (np. osiedla AK) – opisuje Damian Kolarczyk.

Wnętrze serwerowni wyposażono w energooszczędny system chłodzenia oraz nowoczesny układ gaszenia pożarów za pomocą neutralnego gazu. Wstęp będą tam miały tylko wyselekcjonowane osoby.

Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, podkreśla, że jednostka ta zawsze stara się zabrać przedstawicieli Komisji Europejskiej do odwiedzenia opolskiego PNT. - Zawsze są pod wrażeniem. Wszystko dlatego, że ona realnie odpowiada na potrzeby przedsiębiorców - mówi.

- Ta serwerownia jest to przykładem. Wszyscy wiemy, jak istotne jest teraz cyberbezpieczeństwo. Tutaj postarano się o to, by było ono na jak najwyższym poziomie. Takich certyfikatów nie maja podobne obiekty we Wrocławiu czy Krakowie. To daje Opolu przewagę w zabiegach o firmy z branży innowacji i wysokich technologii - stwierdza.