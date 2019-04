Nowy kompleks sportowy w Opolu ma powstać do jesieni 2021 roku. Ratusz ogłosił przetarg [WIZUALIZACJE]

W przeszłości Cieplak był obiektem handlowym. Funkcjonował tam szereg sklepów, m.in. z asortymentem sportowym. Z czasem jednak handel w tym miejscu zaczął podupadać. Wolne lokale zaczęły zajmować organizacje pozarządowe i kluby sportowe.

Z biegiem lat pogarszał się stan obiektu. Miasto postanowiło go zaadaptować na halę sportową. Po szeregu ekspertyz okazało się jednak, że konstrukcja budynku pomimo modernizacji mogłaby nie być dostatecznie wytrzymała. Dlatego ratusz uznał, że lepiej będzie Cieplaka wyburzyć i postawić halę od nowa.

Przetarg na realizację tego zadania właśnie ogłoszono. Ratusz czeka na oferty do drugiej połowy maja. Szacunkowa wartość zadania to około 40 mln zł. Podczas czwartkowej sesji rady miasta Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, nie wykluczał jednak, że może się okazać, iż oferty przekroczą te założenia. To z kolei oznaczałoby albo konieczność ogłoszenia nowego przetargu, albo dołożenia brakującej kwoty, o ile ta nie będzie zbyt wysoka.

Zakładając, że do połowy roku ratusz wyłoni wykonawcę, to rozbiórka Cieplaka rozpocznie się w drugiej połowie roku. Potem rozpoczęłaby się budowa hali, w której wnętrzu znajdzie się boisko do piłki ręcznej z możliwością dzielenia na mniejsze, a także sale ćwiczeń, ściana do wspinaczki, pomieszczenia dla klubów sportów walki oraz bieżnia podwieszana pod sufitem.

W ramach projektu obok nowej hali powstaną też dwa boiska: piłkarskie i wielofunkcyjne, z bandami, z możliwością tworzenia tam lodowiska na zimę. Ma tam też powstać rowerowy pumptrack. Całość ma być zrealizowana do końca października 2021 roku.