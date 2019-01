Nowy plac zabaw przy ul. 1 Maja w Opolu. Powstał dzięki głosowaniu, w tym roku kolejne [ZDJĘCIA]

W 2018 roku Opole rozpoczęło realizację pięcioletniego programu rozwoju placów zabaw. Każdego roku na ten cel wydanych ma być około 800 tys. zł.

Pierwszy plac zabaw zrealizowano na terenie zielonym na pl. Jana Kazimierza. Kosztował około 200 tys. zł. W przypadku trzech kolejnych ratusz postanowił zapytać mieszkańców o opinię.

W połowie czerwca przeprowadzono głosowanie. Do wyboru było sześć lokalizacji. Oddano ponad 5 tys. głosów. Największe poparcie uzyskało powstanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego na podwórku przy ul. 1 Maja 92-98.

Pod koniec roku pojawiły się tam m.in. zjeżdżalnie, huśtawki, trampolina, piaskownica, słup z siatką do wspinaczki, urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu, a także stoły do szachów, chińczyka i piłkarzyków. Na miejscu zamontowano też kolorowe ławeczki z oparciami, specjalne kosze na odpady, a także pergole.

Podobne atrakcje pojawiły się na dwóch pozostałych terenach wybranych w głosowaniu przez opolan: przy ul. Prószkowskiej 5A oraz w rejonie ul. Wojska Polskiego.

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza, zapowiada, że w tym roku planowane jest przeprowadzenie podobnej sondy wśród mieszkańców miasta. Najpierw urząd miasta przedstawi listę potencjalnych lokalizacji, a potem odbędzie się głosowanie. Na razie nie wiadomo spośród ilu propozycji będzie można wybierać. Wiele wskazuje natomiast na to, że samo głosowanie odbędzie się wcześniej niż poprzednio, bo późną wiosną.

Aby dany teren był zakwalifikowany do plebiscytu, musi spełnić szereg wymogów. Informacji na ten temat udziela Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu.

