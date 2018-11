Nowy pociąg połączy Opole i Kędzierzyn z Berlinem, Bratysławą i Budapesztem

To już pewne. Od nowego rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać od 9 grudnia 2018, PKP Intercity wprowadzi więcej pociągów kursujących między Opolem a Warszawą.

Wszystko po to, by zapewnić mieszkańcom Opolszczyzny dogodny dojazd do stolicy - mówi Agnieszka Serbeńska, rzecznik prasowy PKP Intercity.

W nowym rozkładzie jazdy przewoźnik wprowadzi też pociąg IC NightJet relacji Wiedeń/Budapeszt – Wrocław – Berlin, który umożliwi dzienny dojazd do Berlina oraz nocny do Wiednia, Bratysławy i Budapesztu.

Po stronie polskiej zatrzyma się m.in. na stacji Opole Główne, a także Wrocław Główny, Kędzierzyn-Koźle i Racibórz - dodaje Agnieszka Serbeńska.

I tak:

z Opola w stronę Budapesztu odjeżdżać będzie o godz. 23.40, a w stolicy Węgier będzie o godz. 8.35. Z Kędzierzyna-Koźla odjazd o godz. 0.26.

do Berlina z Opola wyjedzie o godz. 4.21, a w stolicy Niemiec będzie o godz. 9.16. Z Kędzierzyna-Koźla skład odjedzie o 3.31.

Dodatkowo pociąg IC Przemyślanin, jadący z Przemyśla, będzie prowadził grupę wagonów do Berlina, które będą przełączane do pociągu IC NightJet w Katowicach.

Wagony do Przemyśla będą odczepiane na stacji w Raciborzu, po czym wyruszą w podróż do Katowic przez Gliwice i Zabrze. Dzięki temu mieszkańcy aż sześciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego zyskują połączenie międzynarodowe i będą mogli dojechać bezpośrednio do stolicy Niemiec.

PKP Intercity inwestuje też w tabor. Przewoźnik podpisuje kolejne umowy na zakup nowych i modernizację starych wagonów. Z pierwszych efektów tych kontraktów, pasażerowie będą mogli skorzystać już od początku 2019 roku.

Na torach pojawią się pierwsze wagony zmodernizowane przez H. Cegielski Fabrykę Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Będą to wagony przedziałowe drugiej klasy.

- Pasażerowie skorzystają w nich z wygodnych foteli, klimatyzacji, gniazdek elektrycznych, elektronicznego systemu informacji pasażerskiej oraz toalet z zamkniętym obiegiem - mówi Agnieszka Serbeńska. - Ponadto zostaną zainstalowane wzmacniacze sygnału komórkowego oraz urządzenia do bezprzewodowego internetu.

Zmodernizowane wagony będą wykorzystywane do obsługi połączeń w całej Polsce. Dostępne będą na trasach:

Szczecin – Trójmiasto – Olsztyn – (Białystok)

Wrocław/Zielona Góra – Poznań – Gdynia/Olsztyn – (Białystok)

Kraków/Lublin– Katowice – Wrocław – Zielona Góra – Szczecin – (Świnoujście)

Już w 2017 roku planowane było połączenie kolejowe Opola z Berlinem