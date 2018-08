Koncepcję nowego stadionu w Opolu, której autorem jest pracownia "90 Architekci" z Warszawy, pokazano w poniedziałek w Ratuszu. Zwycięska propozycja zyskała uznanie architektów m.in. za porządkującą otoczenie urbanistykę oraz energooszczędne rozwiązania.

– Praktyka jest taka, że samorządy realizują takie zadania własnymi siłami. Co nie będzie nam przeszkadzało w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania – deklaruje prezydent Opola.

Na początku roku zapadła decyzja, aby wybudować w Opolu zupełnie nowy stadion piłkarski. Urząd miasta uznał, że nie opłaca się modernizować wysłużonego obiektu przy ul. Oleskiej.W ratuszu powołano specjalny zespół, w którego skład weszli m.in. wiceprezydenci Maciej Wujec i Przemysław Zych, prezes Odry Opole Karol Wójcik oraz Szymon Janus reprezentujący stowarzyszenie sympatyków klubu.W zespole znaleźli się też przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, które w marcu zorganizowało i ogłosiło konkurs na opracowane koncepcji stadionu.Wyniki miały być znane na początku lipca, ale ostatecznie rozstrzygnięcie przesunięto na połowę sierpnia, bo do konkursu zgłoszono 11 pomysłów, przez co komisja konkursowa miała sporo pracy.We wtorek (14 sierpnia) konkurs został rozstrzygnięty.Za zwycięską uznano koncepcję przygotowaną przez pracownię "90 Architekci" z Warszawy. Pierwsze miejsce przyznano za „porządkującą otoczenie urbanistykę, racjonalną konstrukcję, właściwą komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, co w efekcie daje spójną, jednoznaczną formę. Doceniono możliwość efektownej iluminacji oraz rozwiązania oszczędzające energię” – czytamy w protokole.Na ten cel mamy w budżecie miasta zarezerwowane 3 miliony złotych – mówi.Jeśli miastu w najbliższych miesiącach uda się porozumieć ze zwycięską pracownią, ta będzie miała rok na prace nad dokumentacją. Jeśli to się nie uda, ratusz przystąpi do rozmów z pracownią, która zdobyła drugą nagrodę.Potem koniecznie będzie uzyskanie pozwoleń budowlanych, a sama budowa stadionu może potrwać około 1,5 roku. To oznacza, że – według optymistycznego wariantu - nowy stadion przy ul. Północnej mógłby być gotowy pod koniec 2021 albo na początku 2022 roku.Szacunkowy koszt budowy obiektu to około 100 milionów złotych. Jednym z warunków konkursu było bowiem przygotowanie projektu, którego realizacja mieściłaby się w tej kwocie.Wszystko wskazuje na to, że budowa nowego stadionu przy ul. Północnej będzie pokryta w pełni z budżetu miasta.Do tej pory miasto wydało na realizację wizji nowego stadionu ponad 4 mln zł. Większość tej kwoty stanowi koszt zakupu działki pod inwestycję.Ponad 100 tys. zł pochłonęła organizacja konkursu. Za pierwsze miejsce przyznano nagrodę w wysokości 50 tys. zł. Za drugie 35 tys. zł, a za trzecie 25 tys. zł. Do tego doszły dwa wyróżnienia po 5 tys. zł.Podczas konferencji Arkadiusz Wiśniewski zadeklarował, że nadal aktualny jest plan realizacji aquaparku w miejscu dotychczasowego stadionu przy ul. Oleskiej.