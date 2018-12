Nowy stadion w Opolu. Zapadła ważna decyzja!

- To kolejny krok na drodze do realizacji obiektu, który będzie służył nie tylko miłośnikom piłki nożnej z Opola, ale i mieszkańcom całego regionu - podkreśla Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Jury doceniło koncepcję za „porządkującą otoczenie urbanistykę, racjonalną konstrukcję, właściwą komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, co w efekcie daje spójną, jednoznaczną formę", a także za możliwość zastosowania efektownej iluminacji wykorzystującej rozwiązania oszczędzające energię.

W połowie sierpnia spośród jedenastu propozycji zakwalifikowanych do konkursu wybrano tę autorstwa firmy 90 Architekci z Warszawy.

Na prace mam 10 miesięcy. Nie wykluczam, że w porównaniu do koncepcji projekt będzie nieco odmienny, wszystko z racji nanoszenia poprawek będących owocem konsultacji. Wiemy już, że musimy nieci przesunąć parking. Zmiany nie powinny jednak wpłynąć na finalny wygląd konstrukcji - twierdzi.

Piotr Czarnecki z pracowni 90 Architekci zapowiada, że arena przy ul. Północnej będzie miała cztery trybuny, wraz ze strefą VIP.

- Obiekt będzie wyposażony system zabezpieczenia murawy. To płyty, które można na niej ułożyć, aby organizować tam inne wydarzenia - wskazuje.

W wakacje władze Opola nie wykluczały, że inwestycja będzie etapowana. Teraz wszystko wskazuje na to, że miasto chce, aby całość powstała przy okazji jednej budowy, zamiast po kawałku. - Wymusza to m.in. charakterystyka obiektu - uzasadnia Arkadiusz Wiśniewski.

Prezydent podkreśla, że nie ma możliwości rozwoju Odry Opole i występów piłkarzy tej drużyny w Ekstraklasie, jeśli w Opolu nie będzie nowoczesnego stadionu. - To ma być jedna z wizytówek miasta. Musimy przy tym pamiętać, że to realizacja nie na kilka, a co najmniej kilkadziesiąt lat. Z tego względu możliwe jest rozłożenie finansowania inwestycji na wiele lat. Wyobrażam sobie na przykład emisję obligacji na 10 bądź 20 lat - twierdzi.

Szacunkowy koszt realizacji stadionu, który ma pomieścić 12 tysięcy widzów, to 100 milionów złotych.