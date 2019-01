Nowy trend w sieci! Mamy wracają do formy po ciąży i... motywują setki innych kobiet. Ćwiczenia dla mamy i dziecka

Młode mamy po pierwszej ciąży szybko chcą wrócić do formy. Mamy, które mają już za sobą co najmniej jedną ciążę wiedzą, że powrót do dobrej kondycji i sylwetki może potrwać więcej czasu, niż się wydaje. Najważniejsze jest jednak znalezienie w sobie wewnętrznej siły i motywacji do systematycznego działania. Nie trzeba oddawać dzieci pod opiekę babci czy niani, żeby zrobić trening. W ostatnim czasie popularne stały się treningi domowe, które można realizować z całą rodziną.

Fit mamy górą, czyli jak ćwiczyć po ciąży?

Trenerki fitness na portalach społecznościowych robią furorę. Porywają tłumy, promują, zachęcają, sprzedają swoje produkty, docierają do milionów odbiorców. Jednak dla mam, które chcą zacząć swoją przygodę z ćwiczeniami to nie super wysportowane trenerki są wzorem do naśladowania. Tzw fit mamy to fenomen, który tworzy się na naszych oczach. Niedoskonałe, ale systematycznie, zorientowane na cel i wspierające.

Czym różni się fit mama od trenerki fitnessu?

Fit mama przeżyła już ciążę i na własnym przykładzie sprawdziła wiele mitów, które krążą wokół ćwiczeń dla matek

Fit mama zdaje sobie sprawę z tego, że ćwiczenia to nie jest dla mam priorytet w ciągu dnia

Fit mama rozumie, ale nie odpuszcza

Fit mama pokazuje praktyczne i sprawdzone sposoby do wykorzystania (m.in. w kwestii diety,angażowania rodziny w aktywny tryb życia)

Fit mama nie jest perfekcyjna i nie dąży do perfekcji

Fit mama jest skierowana na cel i wie, że systematyczną pracą osiągnie go w odpowiednim momencie

Fit mama wie, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko

Trend na bycie fit zalał już chyba całą sieć. Użytkownicy portali społecznościowych chętnie dzielą się zdjęciami niskokalorycznych posiłków, nowych sportowych ciuchów czy akcesoriów, a na innych aplikacjach zapisują jakie aktywności zaliczyli tego dnia. Zupełnie innym fenomenem są fit mamy, czyli kobiety po jednej lub kilku ciążach, które postanowiły wrócić do formy i podzielić się z efektami w sieci. Fit mama motywuje do działania, zaraża pozytywną energią. Fit mama pokazuje prawdziwe życie z dziećmi i udowadnia, że się da. Ćwiczy sama lub z rodziną, zachęca do aktywnego stylu życia. Podziela problemy innych matek, chętnie odpowiada na pytania i dzieli się sprytnymi sposobami na aktywne życie.

Ćwiczenia z dzieckiem w chuście

Ćwiczenia z dziećmi różnią się w zależności od celu, który osiągnąć chce mama, ale też wieku dziecka i czasu, który możemy poświęcić na trening. Krótkie, ale intensywne ćwiczenia kardio nie sprawdzą się, jeśli chcemy ćwiczyć z dzieckiem w chuście. Podskoki, przeskoki, pajacyki to nie jest aktywność, która będzie dla dziecka przyjemna w takiej pozycji. Ćwiczenia dla mam z dziećmi w chuście będą trwały dłużej, wymagały więcej uwagi i skupienia, ale dadzą taki sam, pozytywny efekt.

Ćwiczenia na matek z dzieckiem w chuście to np:

Przysiady

Joga

Stretching

Ćwiczenia na mięśnie nóg z wykorzystaniem krzesła

Ćwiczenia z taśmami

Ćwiczenia na ręce z lekkimi hantlami

Zmiana trybu życia zamiast morderczych ćwiczeń

Do osiągnięcia wymarzonego efektu na pewno przybliży Cię całościowa zmiana stylu życia na aktywny. Dzięki temu w ciągu dnia przez cały czas będziesz zwracała uwagę na to, żeby trzymać dobrą kondycję, a nie tylko w ciągu samego treningu. Aktywny tryb życia, czyli:

długie spacery

piesze zwiedzanie miasta,

rowerowe wycieczki z rodziną

ścianka wspinaczkowa

basen

narty lub snowboard

park trampolin

rodzinne starty w zawodach

nauka zdrowego współzawodnictwa i zasad fair play

Skuteczna walka z dziecięcą otyłością

Współcześnie dużo mówi się o problemie otyłości wśród dzieci. Podwożenie dzieci pod bramę szkoły, zwolnienia z Wfu, zbyt duża ilość godzin spędzona przy komputerze, tablecie czy smartfonie, przyczyniają się do niezdrowego stylu życia, który grozi otyłości.

Aby zapobiec temu czarnemu scenariuszowi wystarczy… trochę się poruszać. Większa aktywność fizyczna jeszcze nikomu nie zaszkodziła. A jeśli przykład idzie z góry i do sportu dzieci zachęcają rodzice, to działa jeszcze bardziej motywująco. Zamiast nowej gry na konsolę wybierz się z dzieckiem na ściankę wspinaczkową. Urodziny w restauracji zamień na wypad do parku trampolin. Spraw by aktywność kojarzyła się pozytywnie.

Wysiłek fizyczny sprawia, że jesteśmy mniej zestresowani, mamy lepszą kondycję, większą wiarę we własne siły. Sprawdź jak inne mamy motywują dzieci do wspólnego uprawiania sportu. Wspólny trening może być świetną zabawą dla małych i dużych.