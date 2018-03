Wtargnął do kościoła podczas ślubu. Wygrażał młodej parze, ranił nożem młodych. Przyszli małżonkowie trafili do szpitala.

Ranna para młoda trafiła do rybnickiego szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.Tymczasem ojciec pana młodego, który został raniony zdradza nam, że napastnik już wcześniej groził, że nie dopuści do ceremonii ślubnej. - Znamy tego mężczyznę. Napastnik groził pani młodej. Była z tym na policji dwa razy, ale nie przyjęli zgłoszenia. On groził, że nie dopuści do ceremonii - mówi nam ojciec pana młodego.Opowiada, że wszyscy goście byli już w środku. Siedzieli. - On wszedł sobie i kiedy była składana przysięga, wyskoczył na scenę i zadał cios - mówi ojciec pana młodego.- Na szczęście nikomu nic już nie zagraża - mówi ojciec pana młodego. - Syn miał 10 centymetrów wbity nóż, ale nie doszedł do arterii, więc po zabiegu muszą zatamować krwawienie i to wszystko - mówi ojciec pana młodego.Dramatyczne sceny rozegrały się w Centrum Chrześcijańskim Winnica w Rybniku. Odbywała się tam uroczystość ślubna. Nic nie zapowiadało dramatu. Nagle jeden z gości podbiegł do pana młodego i pani młodej, miał nóż w ręku, zadał cios.Chwilę później zaczął uciekać. Za napastnikiem ruszyli goście weselni, dopędzili go na ulicy Sosnowej. Rozprawiono się z nim, zanim przybyła policja.- Dziś około 16.40 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Rybniku otrzymał informacje o tym, że mężczyzna zaatakował i ranił nożem dwie osoby - relacjonuje nam sierżant Anna Karkoszka, rzecznik rybnickiej policji.- Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do tego zdarzenia doszło podczas ceremonii ślubnej. W pewnym momencie mężczyzna zaatakował nożem dwie osoby kobietę i mężczyznę. Te osoby zostały przewiezione do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - mówi Karkoszka.- Natomiast mężczyzna, który ranił dwie osoby został zatrzymany. Na miejscu byli policjanci, grupa dochodzeniowo-śledcza. O tym zdarzeniu został powiadomiony też prokurator, który był na miejscu zdarzenia. Ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia - ucina sierżant Anna Karkoszka.