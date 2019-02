Obłędne pączki, które zawsze się udają. Blogerka podpowiada, w czym tkwi sekret [GOŚĆ NTO]

- Sekret idealnych pączków tkwi w składnikach - mówi Justyna Osiecka-Sułek, opolska blogerka kulinarna. - Podstawą jest dobre ciasto i odpowiedni tłuszcz do smażenia.

Ciasto drożdżowe musi być dobrze wyrośnięte. Na początek odstawiamy drożdżowy rozczyn w ciepłe miejsce, aby drożdże zaczęły pracować. Po tym, jak wyrobimy już ciasto (trzeba je zagniatać długo i dokładnie - ręcznie trwa to ok. 15 minut), warto odstawić je w ciepłe miejsce, by podwoiło objętość. Następnie odgazowujemy je, czyli naciskamy palcem lub drewnianą pałką, by usunąć powietrze i ponownie odstawiamy, by urosło.

- Ciasto drożdżowe powinno rosnąć godzinę, a jeśli mamy czas - nawet 90 minut - podpowiada blogerka kulinarna. - Stare, dobre książki kucharskie podają, że trzeba dodać do niego żółtka. Nie można ich skąpić. Na 80 dekagramów mąki powinniśmy dodać około 8 żółtek. Ciasto jest wtedy pulchniutkie.

PRZECZYTAJ: PRZEPIS NA PYSZNE DOMOWE PĄCZKI, KTÓRE ZAWSZE SIĘ UDAJĄ!

O pączkach w wersji light, dla tych, którzy są na diecie, a także o pomyśle na pączkowy obiad rozmawiamy w programie Gość nto.

Justyna Osiecka-Sułek zdradzi w nim też swój sekretny przepis na pączki z dodatkiem mleka kokosowego, które podobno pochodzą z Afryki i zachwycają swoim wyjątkowym smakiem.