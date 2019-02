Oblicza psów z opolskiego schroniska. Smutek za kratami, radość na spacerze i wybiegu [ZDJĘCIA]

Inicjatywa wyszła ze strony Anny Żołędź, byłej prezes OTF, która jest wolontariuszką w schronisku. - Sama przygarnęła "staruszka" do swego domu. Na jeden z naszych wernisaży przyszła właśnie z nim i poprosiła o kilka zdjęć, żeby przesłać do schroniska, że Szejker ma się dobrze. Zdjęcia na tyle się spodobały, że powstał pomysł na sesję w schronisku – opowiada Marcin Szewczak.

- Uznaliśmy to za genialny pomysł, zwłaszcza, że w obecnych czasach to zdjęcia trafiają do ludzi najbardziej. Im lepsze, tym celniej i mocniej. Postaraliśmy się wykonać swoją pracę najlepiej jak potrafimy, i liczymy, że pomogą podopiecznym znaleźć dom jeszcze przed pierwszymi mrozami oraz zwrócą uwagę pracowników ratusza, że wciąż potrzebna jest ich atencja w tym miejscu. Że to jak opiekujemy się tymi, którzy sami o siebie zadbać nie mogą, świadczy o nas samych – argumentuje prezes OTF.

Sesję przeprowadzono w niedzielę 4 listopada. Członkowie Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego pojawili się w schronisku jeszcze przed jego otwarcie. Od razu przykuli uwagę zwierząt.

- Pieski bacznie obserwowały nas od samego wejścia na teren schroniska. Mocno wciśnięte noski między kraty wyczekiwały co nastąpi. Gdy tylko usłyszały dźwięk niesionej smyczy, rozległ się niesamowicie głośny skowyt. Każdy psiak chciał wyjść, zwracając na siebie uwagę błagalnym szczekaniem – mówi Marcin Szewczak.

Joanna Różycka miała listę psów, którym należy wykonać zdjęcia w kolejności. Czworonogi po wyjściu z kojca bardzo radośnie podskakiwały. - Widać było dobitnie, że potrzebują nie tylko załatwić swoje potrzeby, ale po prostu pobyć z ludźmi. Byłem przekonany, że to zmęczone życiem, smutne i opuszczone czworonożne nieszczęścia, jednak okazały się bardziej silne i żywiołowe niż się spodziewałem – przyznaje prezes OTF.

I dodaje: - Trzeba mieć sporo siły i dobre podeszwy, żeby opanować taki psi "entuzjazm". Fotografowanie psa, który przez 20 minut nie jest w stanie przestać skakać z radości i biega w kółko tuziny okrążeń na wybiegu, było sporym wyzwaniem.

Sama sesja przebiegała tak, że Marcin Szewczak fotografował psa wypuszczonego na wybieg, podczas gdy Joanna Różycka i Anna Żołędź wychodziły z kolejnym na spacer, podczas którego robiono mu zdjęcia bardziej plenerowe.

- W czasie w którym pies miał już swój materiał, a dziewczyny były jeszcze na spacerze, fotografowałem psy w kojcach "przez kraty". Potem przyszli inni wolontariusze, prosili o zdjęcia konkretnych psów, spoza listy, którą otrzymaliśmy. "Zróbcie zdjęcia Bolkowi, ma chorą łapę i jest taka fundacja co może pomóc, tylko potrzebują zdjęcia" prosili. Finalnie udało sie "wyrwać zza krat" ok. 10 psów i zrobić im zdjęcia, przy okazji dając chwilę poza kojcem. Drugie tyle, fotografowaliśmy przez kraty. A jest ich tam jeszcze z 3-4 razy więcej i każde zasługuje na uwagę – wylicza prezes OTF.

Marcin Szewczak podkreśla, że ludzie OTF będą tam jeszcze wracać, aby nagłośnić potrzebę opieki nad zwierzętami. – Oraz by zwrócić uwagę włodarzy miasta, by i nasi bracia mniejsi mogli poczuć dobrobyt 800-lecia Opola. Może te kilka "cegiełek" zbuduje im lepszy dom – stwierdza.