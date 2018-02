Urzędnicy i straż miejska zajmą się nimi po naszej interwencji.

Ratusz nic nie wiedział

Na oszpecone mury w rejonie wlotu Młynówki, zwróciła nam uwagę pani Katarzyna.- Spacerowałam i oczom nie mogłam uwierzyć - opowiada opolanka. - Na bulwarze można zobaczyć nie tylko hasła kibiców klubów, ale także hasło obrażające ludzi tylko dlatego, że są arabskiego pochodzenia.Opolanka zwróciła również uwagę, że hasła nie zostały namalowane jednej nocy, ale mają bardzo różnych autorów.- Zastanowiło mnie, że nikt do tej pory nie reagował, a przecież te obraźliwe teksty musiało widzieć wielu opolan - ocenia pani Katarzyna.Przedstawiciele urzędu miasta, do którego w dużej części należy bulwar nad Młynówką, przekonują, że do tej pory nikt nie zgłaszał tego wandalizmu.- To miejsce na uboczu, gdzie nie wszyscy opolanie docierają i może dlatego sygnałów nie było? - zastanawia się Piotr Letachowicz z biura prasowego Urzędu Miasta Opola. - Wszystko wskazuje na to, że akurat ten mur nie należy do nas, ale do Regionalnego Zarządu Dróg Wodnych. Sprawy tych graffiti jednak nie zostawimy. Zajmie się nimi straż miejska Straż ma małe szanse na znalezienie sprawców, ale może np. wezwać do usunięcia obraźliwych haseł.- Jedno z nich, w naszej ocenie, ma podłoże rasistowskie i nie powinno być eksponowane w jakimkolwiek miejscu w Opolu. To hasło powinno zniknąć jako pierwsze - deklaruje Krzysztof Maślak, komendant Straży Miejskiej w Opolu.Strażnicy przekonują, że grafficiarze nie mogą się czuć bezkarnie w Opolu. W ubiegłym roku sześć osób zostało złapanych na gorącym uczynku i musiało zapłacić kilkuset złotowe mandaty. Zostali też zobowiązani od usunięcia rysunków lub haseł.

