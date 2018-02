Masz zdjęcie do tego tematu?

Obwodnicę Piastowską zbuduje opolska spółkę Himmel i Papesch. Nowa droga połączy obwodnicę północną z ulicą Niemodlińską w rejonie węzła drogowego nad torami.





Opolska firma Himmel i Papesch została zwycięzcą przetargu, gdyż Miejski Zarząd Dróg wykluczył z postępowania włoskie konsorcjum, które złożyło najtańszą ofertę.To spowodowało, że procedura przetargowa mocno się przedłużyła i inwestycja, która miała startować jesienią 2017 roku, wciąż jest w blokach startowych.- Mamy nadzieję, że obecna decyzja zbliża nas do końca całej procedury - przyznaje Piotr Rybczyński, wicedyrektor MZD ds. technicznych. - Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to już wiosną powinniśmy podpisać umowę z wykonawcą., a inwestycja powinna się zakończyć latem 2019 r. Przypomnijmy, że nowa droga połączy obwodnicę północną z ulicą Niemodlińską w rejonie węzła drogowego nad torami.Trasa odciążyć ma takie ulice jak Domańskiego, Partyzancką. Powinna także poprawić dostępność do terenów inwestycyjnych w strefie ekonomicznej. Droga o długości 3,5 kilometra będzie jednojezdniowa.- Wykonawcę czeka trudne zadanie, czasu zostało niewiele - ocenia Rybczyński.Zobacz też: Opolskie Info [23.02.2018]

