Ocieplanie bloków rozpala emocje na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu. Mieszkańcy: Na co idą pieniądze na fundusz remontowy?

- Płyty, z których wykonano budynki w starszej części osiedla, miały wadę technologiczną powodującą przemarzanie ścian. Osiedle nr 3 powstało nieco później i wykonywano je już z elementów pozbawionych tego mankamentu - mówi.

- Docieplanie starszych bloków było finansowane z budżetu państwa, jeszcze w latach 80. I to państwo narzucało materiały do tego wykorzystywane. Wśród nich były elementy zawierające azbest. Prawo wymusza na nas teraz zastępowanie ich innymi formami dociepleń. I takie prace są systematycznie realizowane. Musimy je już jednak prowadzić własnymi siłami, czyli z pieniędzy gromadzonych poprzez składki na fundusz remontowy - opisuje Adam Jaroch.

Prezes SM wskazuje, że wiązało się to z koniecznością podniesienia składki z 1 do 2 zł za metr kw. lokalu. - Na osiedlu nr 3 odbyły się zebrania z mieszkańcami, którzy nie wyrazili zgody na taką podwyżkę. Rok temu udało się podnieść stawkę do 1,50 zł za metr kw., ale na wzrost do 2 zł mieszkańcy nie chcą się zgodzić – mówi i dodaje, że taką podwyżkę zaakceptowały rady innych osiedli.

Adam Jaroch wskazuje, że pieniądze wpłacane przez mieszkańców tego osiedla na fundusz remontowy nie są kumulowane, tylko wydatkowane na naprawy bieżące w ciągu roku.

- Zapewniam też, że z tych pieniędzy nie są finansowane prace na innych osiedlach. Bez podniesienia stawek nie sposób jednak zrealizować choćby poprawy elewacji. Na ten rok nie planujemy tam żadnych takich prac - mówi.

