Od piątku do środy na drogach Opolszczyzny doszło do 8 wypadków, rannych zostało 10 osób

Podczas świątecznego weekendu nad bezpieczeństwem podróżujących przez Opolszczyznę czuwali policjanci ruchu drogowego oraz prewencji. Funkcjonariusze w oznakowanych oraz nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami, wyposażeni w ręczne mierniki prędkości i urządzenia do badania stanu trzeźwości, częściej niż zazwyczaj kontrolowali kierowców.

- Na zawartość alkoholu sprawdziliśmy blisko 5200 kierowców - informuje starszy sierżant Przemysław Kędzior z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - 28 z nich było nietrzeźwych.

Np. w poniedziałek przed godziną 18.00 policjanci kędzierzyńskiej komendy, patrolując miasto, zauważyli na ul. Kozielskiej peugeota, którego tor jazdy wskazywał, że kierowca może być nietrzeźwy.

Mimo wysyłanych sygnałów do zatrzymania, kierowca cały czas kontynuował jazdę, a nawet zaczął przyśpieszać. Gdy po chwili musiał zwolnić i zatrzymać się przed rondem, mundurowi uniemożliwili mu dalszą jazdę.

- Kierowcą okazał się 40-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Badanie stanu trzeźwości pokazało, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila - dodaje Przemysław Kędzior.

Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna kierował samochodem pomimo tego, że ponad pół roku wcześniej zostały mu cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami z powodów zdrowotnych. Mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia. Teraz za swoje czyny będzie odpowiadał przed sądem.

Zadaniem policjantów było także zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu na drogach dojazdowych do miast oraz na głównych ciągach komunikacyjnych przebiegających przez Opolszczyznę.

Od piątku do środy na terenie naszego województwa doszło do 8 wypadków, w których rannych zostało 10 osób, oraz do 22 niegroźnych kolizji.

Jednym z najpoważniejszych zdarzeń był wypadek, do którego doszło w wigilijny wieczór w Grodkowie.

Według wstępnych informacji pracujących na miejscu policjantów, kierujący fiatem panda na ulicy Wrocławskiej w Grodkowie wjechał na nieoznakowany przejazd kolejowy i zderzył się z szynobusem relacji Wrocław-Nysa.

W wyniku zdarzenia ranny został kierowca fiata oraz pasażerka. Oboje zostali przetransportowani do Brzeskiego Centrum Medycznego.

