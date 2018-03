W ostatnim odcinku „Postaw na milion” nikomu nie udało się wygrać żadnej nagrody. Czy uczestnicy 3. Odcinka będą mieli więcej szczęścia?

Postaw na milion, sobota, TVP 2, godz. 18.40

O milion złotych powalczą m.in. mama z córką z Warszawy. Obie wierzą w naprawdę wysoką wygraną!.Sylwia (mama) i Patrycja (córka) Nowaczyk od zawsze mogą na siebie liczyć i nigdy siebie nie zawiodły. Sylwia szybko myśli i szybko mówi - jest starszą gadułą w przeciwieństwie do swojej córki, która jest dużo spokojniejsza - dzięki temu znakomicie się uzupełniają. Obie niedawno przeprowadziły się do Warszawy i gdyby wygrały milion to chciałyby przeznaczyć większość na życie w stolicy. A ponieważ obie kochają podróże to wybrałyby się także na wycieczki do Stanów Zjednoczonych i Zanzibaru.Jako kolejni z pytaniami zamierzy się małżeństwo - David Castañeda Zając i Paulina Castañeda Zając z Bełchatowa. David jest Kolumbijczykiem – w Kolumbii pracowała jako górnik. Oboje poznali się w liceum, zakochali się w sobie…i pobrali! Ekspresowo. Już dwa miesiące po zaręczynach.Teraz są praktycznie nierozłączni. Mają wiele takich samych zainteresowań, mimo innych zawodów. Paulina jest przedszkolanką, a David jest górnikiem. Marzenie – budowa domu , w którym wychowają dzieci i stworzą szczęśliwe miejsce dla całej rodziny. Gdyby jednak wygrali okrągły milion, na pewni wybraliby się w podróż dookoła USA!