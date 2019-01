Odra Opole grała sparing ze Śląsiem Wrocław i zmienia plany

Pełną parą do rozgrywek ligowych przygotowują się już nasze najlepsze drużyny. z kolei ekipy z 3. ligi mają już za sobą pierwsze test mecze i na boiska znowu wyjdą dziś.po tym jak Ivan Martin w 57 minucie zmniejszył rozmiary porażki. Wcześniej dla miejscowych bramki zdobywali Robert Pich w (45.) i Mariusz Gadecki (55.).

Warto odnotować, iż w opolskiej drużynie „zadebiutowali” dwaj nowo pozyskani gracze: defensywny pomocnik Miłosz Trojak oraz skrzydłowy Dawid Błanik. Poza tą wymienioną trójką Odra testowała także bramkarza i trzech graczy z pola. Na razie jednak przedstawiciele klubu nie mogą jeszcze podać ich nazwisk.

Co ciekawe spotkanie to miało pierwotnie odbyć się w sobotę, po ustaleniach między przedstawicielami klubów zostało jednak przełożone.

To zresztą niejedyne zmiany w „rozkładzie jazdy” opolan. Do wcześniej ustalanych test meczów doszły jeszcze dwa: z GKS-em Tychy i ROW-em 1964 Rybnik, a nie będzie za to pojedynku z Viktorią Żiżkov. Z czeską ekipą podopieczni Mariusza Rumaka mieli zmierzyć się 23 stycznia, ale zamiast tego w samo południe przy ul. Północnej dojdzie do starcia z tyszanami. Z ROW-em nasz team zagra 2 lutego. Dokładna godzina i miejsce są do ustalenia, ale można się spodziewać, iż będzie to Opole, gdyż tego samego dnia niebiesko-czerwoni mają już w planach przetarcie ze Ślęzą Wrocław.

Poza tym sześć dni później opolanie zmierzą się w tym miejscu z dwoma innymi rywalami: z GKS-em Katowice i Polonią Środa Wielkopolska. Następnie w dniach 12-21 lutego przebywać będą na zgrupowaniu w Turcji (okolice Antalyi) gdzie planowane jest rozegranie trzech sparingów, aczkolwiek szczegóły są jeszcze do ustalenia. Natomiast po powrocie 23 lutego możliwy jest ewentualny test mecz z Rakowem Częstochowa, ale w tym wypadku również trzeba poczekać na dokładne wytyczne.