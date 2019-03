Odra Opole z Jagiellonią Białystok walczy o półfinał Pucharu Polski

Ostatnio niebiesko-czerwoni taki sukces osiągnęli 18 lat temu, gdy - również grając na zapleczu elity - znaleźli się w najlepszej czwórce zmagań o PP. Wtedy to wyeliminowali po drodze m. in. ekstraklasowe i dziś Pogoń Szczecin oraz Wisłę Płock. Łącznie w całej swojej historii na tym etapie Odra była pięć razy. W finale nie zagrała jednak nigdy.

We wtorek o godz. 18 podejmie Jagiellonię Białystok, zatem rywal nie byle jaki, wszak to aktualny wicemistrz kraju. Ma na koncie także Puchar Polski 2010. Obecnie jest tuż za podium tabeli elity, gdyż w 25. kolejkach zgromadziła 40 punktów notując 11 zwycięstw oraz po siedem remisów i porażek. Bilans bramkowy to 40-34.

Jej barw bronią obecnie m. in. Grzegorz Sandomierski czy Taras Romańczuk, którzy swego czasu ocierali się o kadrę Polski. Ponadto jest kilku naprawdę niezłych obcokrajowców jak Zoran Arsenic, Guilherme, Jesus Imaz, Arvydas Novikovas , Ivan Runje czy Stefan Scepovic. Faworyt może być tylko jeden, ale...

- Na pewno nie przekreślałbym naszych szans, bo ja parę ładnych lat grałem w Anglii i tam w FA Cup wszystko może się zdarzyć, dlaczego więc nie tutaj i nie teraz - nie kryje golkiper naszego zespołu Artur Krysiak. - W obecnych czasach naprawdę każdy może wygrać z każdym, także i my z Jagiellonią. To może się udać!

Wystarczy tylko przypomnieć, iż w 2011 roku na etapie 1/8 finału "Jagę" z tych zmagań wyeliminował Ruch Zdzieszowice, po jednym z największych meczów w historii klubu z powiatu krapkowickiego.