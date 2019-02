Odra Opole zaprezentowała drużynę na wiosnę 2019! [zdjęcia]

Rewolucja w składzie może nie jest tak duża jak w przypadku przedstawicieli „czarnego sportu”, jednak kilka nowych twarzy się pojawiło. Wszak do drużyny w przerwie zimowej dołączyli: bramkarz Artur Krysiak, pomocnicy Dawid Błanik i Miłosz Trojak oraz napastnik Marcin Urynowicz. Ponadto obecni byli wszyscy ci piłkarze, którzy wiosną będą bronić barw niebiesko-czerwonych, a czynili to również jesienią.

Tak wczesne zaprezentowanie kadry Odry wynika z tego, że podopieczni Mariusza Rumaka oficjalnie nowy „piłkarski rok” rozpoczną już 27 lutego. Tego dnia o godz. 17 zmierzą się bowiem w Suwałkach z Wigrami w zaległym starciu.

Pojedynku tego fani opolan mogą wypatrywać ze sporymi nadziejami, bo ci w okresie zimowym osiągali naprawdę dobre wyniki. Z ośmiu meczów wygrali aż sześć, pokonując kolejno GKS Tychy 2-0, Ślęzę Wrocław 3-0, ROW 1964 Rybnik 1-0, GKS Katowice 2-1, Sagadam Turkmenbasy 1-0 oraz SFK Słuck 1-0. W międzyczasie zremisowali z Wołyniem Łuck 1-1. Jedyną porażkę ponieśli natomiast „na starcie”, ulegając Śląskowi Wrocław 1-2.

- Nigdy nie obiecuję dokładnych wyników czy zwycięstw, ale mogę obiecać walkę od początku do końca w każdym meczu - nie krył podczas prezentacji szkoleniowiec Odry. - Zapewniam was, że ten zespół jest przygotowany na czekające go wyzwania. Ciężko pracowaliśmy na to, żeby kibice mogli czuć dumę po naszych spotkaniach, bo w każdym będziemy się bić o jak najlepszy rezultat - dodawał Rumak.