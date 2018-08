Off Festival Katowice 2018. Podczas tegorocznej edycji w Dolinie Trzech Stawów bawiło się codziennie ok. 15 tysięcy osób. Był to czas na odkrywanie muzyki, relaks czy spotkania z literaturą. Do zabawy zachęcała Big Freedia, magiczny koncert zapewniła Charlotte Gainsbourg, a fani mocniejszego brzmienia skakali przy The Mistery Lights czy Usane. The Como Mamas zachwyciły nie tylko wielbicieli muzyki gospel, a Kult zagrał "Spokojnie". Zobaczcie, jak wyglądała tegoroczna edycja katowickiego festiwalu.

