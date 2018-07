OFF Festival Katowice 2018. Scena Dr. Martens zaprasza na koncerty znakomitych polskich singer/songwriterów... i nie tylko.

Program Sceny Dr. Martens na OFF Festivalu:

18.35 - RunforrestFolkowy singer/songwriter z Krakowa, ujmujący wrażliwością i muzykalnością. Grzegorz Wardęga ma już za sobą debiutancką epkę –przed sobą świetlaną przyszłość.20.45 - Peter J. BirchNajlepsza polska Americana. Pasjonujące, prawdziwe, wciągające pieśni-opowieści, w których słychać echa wielkich zza oceanu –choćby Neila Younga czy Boba Dylana – ale i własny charakter Piotra. Co można sprawdzić choćby na fenomenalnym albumie „The Shore Up In The Sky“.22.55 - SonbirdWreszcie powiew świeżości w polskim indie rocku. Muzyka przebojowa, ale z charakterem, czego dowodzi właśnie wydana debiutanckaepka grupy, zatytułowana po prostu „Sonbird EP”.18.35 - GraftmannPieśniarz, gitarzysta i autor tekstów, znany zarówno z twórczości solowej, jak i zespołu Miss Polski. Potrafi być liryczny i cyniczny zarazem –kłania się europejska szkoła songwritingu.20.45 - Legendarny AfrojaxMichał Hoffmann, znany przede wszystkim z nieodżałowanego Afro Kolektywu, solo jest bardziej wszechstronny i znacznie bardziej bezkompromisowy.Jeśli lubicie, kiedy ktoś podstawia wam pod nos krzywe zwierciadło, nie powinniście tego przegapić...23.05 - Iowa Super SoccerZanim zaproponują coś nowego proponujemy przypomnieć sobie album „Stories Without Happy Ending“ –choć na szczęście ta historia ma happy end.Po kilku latach milczenia do grypowraca znakomity mysłowicki zespół Iowa Super Soccer, jeden z najciekawszych przedstawicieli śląskiej alternatywy.18.35 - Daniel SpaleniakKompozycje, które potrafią oczarować i niesamowity głos. Daniel Spaleniak to jeden z najbardziej wyrazistych singer/songwriterów na rodzimej scenie. Nie dziwią entuzjastyczne oceny jego nowego albumu „Life is Somewhere Else”.20.45 - Henry No HurryWawrzyniec Jan Dąbrowski (znany z formacji Letters From Silence, Henry David's GUN) solo –hipnotyzujące ballady wyśpiewane głosem faceta, co to z niejednego pieca już chleb jadł. Jest w tym i folkowa narracyjność, i rockowy nerw.22.55 - Asia i KotyJoanna Bielawska, jej zespół i proste piosenki o skomplikowanych sprawa. Asia i Koty was zahipnotyzuje i wzruszy, ale potrafi też zaskoczyć. Mamy nadzieję, że zaskoczy nas wydając wkrótce następcę świetnego albumu „Sing” z 2016 roku.Na tym jednak nie koniec atrakcji. Specjalna galeria przygotowana na czas festiwalu pozwoli poczuć ducha marki Dr. Martens. Dodatkowo w przestrzeni Dr. Martensa każdy uczestnik imprezy będzie mógł stać się bohaterem krótkiego filmiku 360°tworzonego w technice slow motion.Wideo będzie można od razu udostępnić na swoich kanałach społecznościowych.Trzydniowe karnety w cenie 370 zł możecie już kupić w OFF Sklepie.Cena ta obowiązuje do 2 sierpnia lub do wyczerpania biletów z czwartej puli!W sprzedaży są już również bilety na pole namiotowe, w cenie 70 zł.Źródło: mat. promocyjne