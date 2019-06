OFF Festival Katowice 2019. Kawiarnia Literacka stawia pytania [PROGRAM]

Podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu wystąpią również wcześniej ogłoszeni: Foals, Suede, Jarvis Cocker introducing JARV IS..., Stereolab, Neneh Cherry, Aldous Harding, Superorganism, Hania Rani, Perfect Son, Electric Wizard, The Gaslamp Killer, The Comet is Coming, Juan Wauters, Daughters, Dr. Rubinstein, Lotic: Endless Power, The Body, Dezerter gra "Underground Out of Poland", slowthai, Black Midi, VTSS, Trio Jazzowe Marcina Maseckiego, OM, SAMA‘, Jakuzi, Phum Viphurit, Tentent, Durand Jones & The Indications, Lebanon Hanover, Honey Dijon, Loyle Carner, Tęskno, Pablopavo i Ludziki z Naprawdę Dużym Zespołem, Dynasonic, Cudowne Lata, The Real Gone Tones, Emerald, Octavian, EABS feat. Tenderlonious, Tuzza, Babu Król i Smutne Piosenki, Kapela Maliszów, Ammar 808, Tirzah, Soccer Mommy, Trupa Trupa, P.Unity, Veronica Vasicka, Polmuz, Santabarbara, Wczasy, Entropia, Boogarins, Jan-rapowanie, Bamba Pana & Makaveli Niemoc, oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk“.

OFF Festival Katowice 2019 - karnety

Trzydniowe karnety w cenie 360 zł możecie już kupić w OFF Sklepie. Cena ta obowiązuje do 9 czerwca lub do wyczerpania biletów z drugiej puli