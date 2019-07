OFF Festival Katowice 2019. Scena dla muzyki i idei na OFFie

mat. OFF

W tym roku festiwalowa brama stanie się centrum recyklingu, w strefie gastronomicznej dominować będą potrawy wegańskie i wegetariańskie, a na samą imprezę łatwo dotrzecie rowerem.

Bywalcy OFFa doskonale wiedzą o tym, że podobnie jak o muzykę, troszczymy się również o naturę i zachęcamy do tego innych. W przeszłości zdobyło to uznanie kapituły przyznającej międzynarodową nagrodę Green’n’Clean oraz przyniosło nam nominację do tytułu Najbardziej Ekologicznego Festiwalu w Europie. W tym roku idziemy jeszcze dalej: festiwalowa brama stanie się centrum recyklingu, w strefie gastronomicznej dominować będą potrawy wegańskie i wegetariańskie, a na samą imprezę łatwo dotrzecie rowerem. To od razu rzuci wam się w oczy. Od samego wejścia na OFF Festival będzie prowokował do dyskusji. Zamiast chować problem, pokażemy jego skalę. W tym roku brama wejściowa na festiwal zamieni się w miejsce, w którym gromadzić będziemy odpady plastikowe. Twórcami bramy i pomysłodawcami Trashstock.com są Kasia i Wojtek Sokołowscy, rodzeństwo prowadzące z sukcesami międzynarodową̨ firmę projektową SOKKA, laureatów europejskich nagród w dziedzinie wzornictwa. Od lat współpracują z OFF Festivalem, bo łączy nas wrażliwość na otaczający świat i sposób myślenia o nim.

Kasia i Wojtek pochodzą z Gliwic i pozostali w swoim rodzinnymi mieście, ale zawsze chcieli pomagać ludziom, robić rzeczy użyteczne. Tworzyli więc zaawansowane technicznie projekty wzornicze dla różnych branż przemysłu w Polsce i na świecie, m.in. robota do operacji serca, samochody wyścigowe, narzędzia budowalne, wozy strażackie, ratraki śnieżne, kaski dla kierowców rajdowych Formuły 1, a nawet… polski czołg. Doświadczenie w projektowaniu doprowadziło ich do gorzkiej refleksji nad ogromnym wpływem przemysłu i branży projektowej na środowisko. Świadomość, że każda projektowana rzecz kiedyś stanie się odpadem sprawiła, że zdecydowali się na radykalną zmianę swojego modus operandi. „Chcemy po sobie pozostawić nie kolejne nowe rzeczy, ani nagrody, ale czystą planetę” - mówili. Zamiast projektować kolejne rzeczy postanowili wykorzystać swoje know-how na temat projektowania, procesów produkcyjnych oraz cyklu życia produktów i poświęcić się działaniom związanym z ochroną środowiska. Przykład?

W 2018 roku Sokołowscy rozpoczęli wygaszanie działalności projektowej w ramach SOKKA, by poświęcić się pracy nad startupem Trashstock.com, którego celem jest budowa globalnej, zrównoważonej społeczności (global sustainable community). Trashstock ma stać się narzędziem, które da ludziom wiedzę oraz realny wpływ na oczyszczenie środowiska.

Opowiedzieli o tym Arturowi Rojkowi i natychmiast znaleźli partnera w OFF Festivalu, po czym do akcji włączyła się również marka Cisowianka Perlage, główny sponsor festiwalu, biorąc pełną odpowiedzialność za swój produkt, doprowadzając go do momentu recyklingu oraz Miasto Katowice. Oto jak marzenie dwojga ludzi może przekształcić się w realną zmianę, na której wszyscy korzystamy… Idąc za ciosem, festiwal czeka odważna zmiana. Rewolucja wydarzy się w Strefie Gastronomicznej. Nawet gastronomowie znani wam dobrze z mięsnych potraw, w tym roku zdecydowali się zmodyfikować swoją propozycję. W menu dominować będą różnorodne dania wegetariańskie i wegańskie (stanowić będą aż 80% oferty!). Tylko na OFFie będziecie mieli okazję spróbować zupy z konopii na bazie średniowiecznej receptury. Natomiast sprzedawane na festiwalu mięso będzie wyłącznie najlepszej jakości, weryfikowane na bazie dwóch certyfikatów: QAFP (Quality Assurance for Food Products dla drobiu i wieprzowiny) i QMP (Quality Meat Program dla wołowiny). Obydwa systemy są restrykcyjne w kategorii choćby pasz (brak GMO, antybiotyków, mączki rybnej itp.), genetyki (wykluczenie niektórych krzyżówek), hodowli, uboju, transportu i obróbki (brak glutaminianu) mięsa.

Od dawna dbamy o segregowanie śmieci, wykorzystujemy materiały z recyklingu, napoje i jedzenie podajemy w kubkach i naczyniach biodegradowalnych, kubki są wielorazowego użytku, ekipy sprzątające pracują na festiwalu praktycznie cały czas. Liczymy na waszą pomoc i wrzucanie odpadów do odpowiednio oznaczonych pojemników – i z góry Wam za to dziękujemy.

Zachęcamy również do tego, byście w miarę możliwości zrezygnowali z samochodu i docierali na OFF Festival komunikacją miejską lub rowerami – ich parking będzie tuż obok bramy głównej. Cały czas się uczymy i wyciągamy wnioski, ale wierzymy, że tylko razem możemy zmienić świat. Wasz OFF Festival OFF Festival Katowice 2019 odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Na 4 scenach usłyszmy prawie 100 artystów. OFF Festival Katowice 2019 - karnety Trzydniowe karnety w cenie 360 zł możecie już kupić w OFF Sklepie. Cena ta obowiązuje do 9 czerwca lub do wyczerpania biletów z drugiej puli

W sprzedaży są już również bilety na pole namiotowe, w cenie 80 zł.

