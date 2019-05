OFF Festival Katowice 2019. W sierpniu muzyka alternatywna znów zawita do Trzech Stawów

Najlepsi wykonawcy sceny alternatywnej ponownie przyjadą do Katowic. Organizatorzy tegorocznego OFF Festivalu pierwsze festiwalowe szczegóły ujawnili jeszcze pod koniec ubiegłego roku.

Jako pierwsi zastali ogłoszeni artyści, którzy zaczarują nas, zaszokują i zachwycą muzyką niezwykłą i niepopularną, czyli Daughters, The Gaslamp Killer, The Comet Is Coming, Perfect Son, Boogarins, Lebanon Hanover oraz Bamba Pana & Makaveli.

Następnie do składu dołączyli Aldous Harding, Neneh Cherry, Electric Wizard, Loyle Carner, Lotic: Endless Power, Phum Viphurit, Black Midi i Sama.

Suede jednym z headlinerów OFFa

Gratką dla fanów gitarowego grania było ogłoszenie przyjazdu Suede, jednej z najważniejszych gitarowych formacji lat 90. jako headlinera tegorocznego festiwalu.

Zespół nie pojawi się jednak na OFFie w ramach sentymentalnego powrotu do przeszłości. Do Katowic zawita z pełnym wspaniałych piosenek „The Blue Hour”, albumem nagranym z producentem Alanem Moulderem (m.in. My Bloody Valentine, U2, Ride).

Wraz z ogłoszeniem koncertu Suede do składu OFFa dołączyli: Dezerter, Trio Jazzowe Marcina Maseckiego, Superorganism, The Body, OM, IC3PEAK, slowthai, Durand Jones & The Indications, Jakuzi, Emerald.

Foals i Stereolab - mocne uzupełnienie składu

Chlubna przeszłość brytyjskiej muzyki, czyli Stereolab, jej znakomity dzień dzisiejszy, w postaci Foals i świetlana przyszłość, czyli Octavian, to tylko część nazw, które wzbogaciły program festiwalu.