Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek 2019 w Opolu. Miasto stanie się stolicą polskiego lalkarstwa [PROGRAM]

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek 2019 to trwające 7 dni wydarzenie, podczas którego odbędzie się: 39 spektakli, 14 warsztatów z pedagogami teatru, 7 warsztatów plastyczno-scenograficznych. W programie także wystawy, projekcje spektakli, wykład, spotkanie z dramaturgami oraz koncert.
Festiwal składa się z części konkursowej i bloku imprez towarzyszących. Do nurtu konkursowego, w tym roku Rada Artystyczna Festiwalu dokonała wyboru spektakli spośród 39 przedstawień zgłoszonych przez polskie zawodowe teatry lalek.
Pokazane zostaną spektakle zrealizowane w teatrach lalek z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Torunia, Bielska-Białej, Wałbrzycha, Łodzi i Opola.
W ramach imprez towarzyszących odbędą się spektakle, widowiska plenerowe, pokazy etiud teatralnych, warsztaty, wystawy, projekcje, a na zakończenie: koncert.
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Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek 2019 - PROGRAM
4 maja - sobota
godz. 15:45 - OTWARCIE XXIX OFTL
godz. 11:00, 16:00 - KSIĄŻĘ I PRAWDA, OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA
DS 21 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 19 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 9 LAT
CZAS TRWANIA: 55 MIN.
godz. 18:00 - DON KICHOT, TEATR PINOKIO/ GRUPA COINCIDENTIA
/// TEATR EKOSTUDIO 30 ZŁ ULGOWY / 35 ZŁ NORMALNY / 25 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 16 LAT
CZAS TRWANIA: 105 MIN.
godz. 19:45 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
TEATR EKOSTUDIO /// WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI DO SPEKTAKLU "DON KICHOT"
godz. 10:00, 12:00 - TEATR ATOFRI,
MS
godz. 14:30 - SAMBOR DUDZIŃSKI „DŹWIĘKOWIĄZAŁKA”
/// WYDARZENIE PLENEROWE
godz. 17:15 - TEATR ANIMACJI FALKOSHOW. KRZYSZTOF FALKOWSKI „FALKOSHOW. ILUZJA MARIONETKI”
MS /// WYDARZENIE PLENEROWE
godz. 20:00 - TEATR OGNIA I PAPIERU „RELIKWIARZ”
/// HALA MASZYN, SIEDZIBA SPÓŁKI WIK, UL. OLESKA 64
5 maja - niedziela
godz. 11:00, 16:00 - MIŁOŚ, CZYLI NIE BÓJ SIĘ ŁOSIU, TEATR LALEK GULIWER W WARSZAWIE
DS 19 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 18 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 5 LAT
CZAS TRWANIA: 60 MIN.
godz. 17:00 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA RODZIN DO SPEKTAKLU "MIŁOŚ, CZYLI NIE BÓJ SIĘ ŁOSIU"
godz. 18:00 - DON KICHOT, TEATR PINOKIO/ GRUPA COINCIDENTIA
/// TEATR EKOSTUDIO 30 ZŁ ULGOWY / 35 ZŁ NORMALNY / 25 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 16 LAT
CZAS TRWANIA: 105 MIN.
godz. 19:45 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
TEATR EKOSTUDIO /// WARSZTATY DLA RODZIN DO SPEKTAKLU "DON KICHOT"
godz. 10:00, 12:00 - TEATR ATOFRI „PTASI BAJ”
MS
godz. 11:00, 13:00 - WARSZTATY CIENIOWE „SŁONECZNA STRZAŁA – LEGENDA INDIAN PUEBLO”
SNP
6 maja - poniedziałek
godz. 9:30, 11:30 - KASIEŃKA, MIEJSKI TEATR MINIATURA W GDAŃSKU
DS 22 ZŁ ULGOWY / 25 ZŁ NORMALNY / 20 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 10 LAT
CZAS TRWANIA: 70 MIN.
godz. 10:45 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY DO SPEKTAKLU "KASIEŃKA"
godz. 11:00, 16:00 - ODD I LUNA, WROCŁAWSKI TEATR LALEK
MS 19 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 18 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 5 LAT
CZAS TRWANIA: 60 MIN.
godz. 12:00 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA DZIECI DO SPEKTAKLU "ODD I LUNA"
godz. 17:00 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI DO SPEKTAKLU "ODD I LUNA"
godz. 13:00 - ŚCIEŻKI WYOBRAŻNI. WYSTAWA PRZYGOTOWANA PRZEZ KATEDRĘ SCENOGRAFII AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WE WROCŁAWIU
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPOLU /// WERNISAŻ WYSTAWY
godz. 19:30 - SPEKTAKLE W WERSJI FILMOWEJ/ PROJEKCJA SPEKTAKLU "DZIADY"
KINO MEDUZA
7 maja - wtorek
godz. 9:00, 11:00 - KRÓL MACIUŚ PIERWSZY, TEATR LALEK BANIALUKA IM. JERZEGO ZITZMANA W BIELSKU-BIAŁEJ
DS 22 ZŁ ULGOWY / 25 ZŁ NORMALNY / 20 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 10 LAT
CZAS TRWANIA: 65 MIN.
godz. 10:10 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY DO SPEKTAKLU "KRÓL MACIUŚ PIERWSZY"
godz. 11:00, 16:00 - DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY, TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
MS 22 ZŁ ULGOWY / 25 ZŁ NORMALNY / 20 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 13 LAT
CZAS TRWANIA: 50 MIN.
godz. 12:00 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA DZIECI DO SPEKTAKLU "DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY"
godz. 12:30 - WYKŁAD MISTRZOWSKI PROF. BOGUSŁAWA KIERCA „ANIOŁ I LALKI”
AULA BŁĘKITNA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
godz. 19:30 - SPEKTAKLE W WERSJI FILMOWEJ/ PROJEKCJA SPEKTAKLU "MORRISON/ ŚMIERCISYN"
KINO MEDUZA
8 maja - środa
godz. 9:00, 11:00 - KRAWIEC NITECZKA, TEATR LALKA W WARSZAWIE
DS 19 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 18 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 4 LAT
CZAS TRWANIA: 65 MIN.
godz. 10:05 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA DZIECI DO SPEKTAKLU "KRAWIEC NITECZKA"
godz. 10:00, 12:30 - TŁUMACZ SNÓW, TEATR TEATR LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE
MS 25 ZŁ ULGOWY / 30 ZŁ NORMALNY / 21 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 15 LAT
CZAS TRWANIA: 70 MIN.
godz. 11:10 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY DO SPEKTAKLU "TŁUMACZ SNÓW"
godz. 10:00, 17:00 - BRACIA POLARNEJ ZORZY, TEATR FIGUR KRAKÓW W KOOPERACJI Z TEATREM CHOREA
TEATR EKOSTUDIO 21 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 19 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 6 LAT
CZAS TRWANIA: 55 MIN.
godz. 18:00 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
TEATR EKOSTUDIO /// WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI DO SPEKTAKLU "BRACIA POLARNEJ ZORZY"
godz. 19:30 SPEKTAKLE W WERSJI FILMOWEJ/ PROJEKCJA SPEKTAKLU "WAITING FOR THE RAIN"
KINO MEDUZA
9 maja - czwartek
godz. 10:00, 12:00 - LA LA LALKI, TEATR ANIMACJI W POZNANIU
DS 21 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 19 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 7 LAT
CZAS TRWANIA: 60 MIN.
godz. 10.00 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
OTLIA /// WARSZTATY DLA DZIECI DO SPEKTAKLU "LA LA LALKI"
godz. 11:30, 18:00 - ZAGUBIONY CHŁOPIEC, OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA
MS 22 ZŁ ULGOWY / 25 ZŁ NORMALNY / 20 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 10 LAT
CZAS TRWANIA: 75 MIN.
godz. 12:45 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY DO SPEKTAKLU "ZAGUBIONY CHŁOPIEC"
godz. 16:30 - TADEUSZ WIERZBICKI „LITERA I”
SNP
godz. 10:00, 12:00 - AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU „ANIMA(K)CJE”
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, UL. TARGOWA 12
10 maja - piątek
godz. 9:00, 11:00 - PAN LAMPA, TEATR BAJ POMORSKI W TORUNIU
DS 21 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 19 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 7 LAT
CZAS TRWANIA: 70 MIN.
godz. 10:10 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA DZIECI DO SPEKTAKLU "PAN LAMPA"
godz. 9:30, 11:00, 17:00 - AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE FILIA WE WROCŁAWIU „SMACZNEGO, PROSZĘ WILKA!”
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, UL. TARGOWA 12
godz. 12:30 - SPOTKANIE Z DRAMATOPISARZAMI „NOWE SZTUKI – NOWE KONTEKSTY”
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, UL. MINORYTÓW 4
godz. 19:00 - ZAKOŃCZENIE XXIX OFTL/ KONCERT MAJA KLESZCZ & INCARNATIONS
DS