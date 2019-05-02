Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek 2019 w Opolu. Miasto stanie się stolicą polskiego lalkarstwa [PROGRAM]

RedakcjaZaktualizowano 
W sobotę (4 maja) w Opolu rozpoczyna się prawdziwe teatralne święto - rusza 29. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek
W sobotę (4 maja) w Opolu rozpoczyna się prawdziwe teatralne święto - rusza 29. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek mat. promocyjne
W sobotę (4 maja) w Opolu rozpoczyna się prawdziwe teatralne święto - rusza 29. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. Impreza potrwa do 10 maja. Jakie spektakle zobaczymy?

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek 2019 to trwające 7 dni wydarzenie, podczas którego odbędzie się: 39 spektakli, 14 warsztatów z pedagogami teatru, 7 warsztatów plastyczno-scenograficznych. W programie także wystawy, projekcje spektakli, wykład, spotkanie z dramaturgami oraz koncert.

Festiwal składa się z części konkursowej i bloku imprez towarzyszących. Do nurtu konkursowego, w tym roku Rada Artystyczna Festiwalu dokonała wyboru spektakli spośród 39 przedstawień zgłoszonych przez polskie zawodowe teatry lalek.

Pokazane zostaną spektakle zrealizowane w teatrach lalek z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Torunia, Bielska-Białej, Wałbrzycha, Łodzi i Opola.

W ramach imprez towarzyszących odbędą się spektakle, widowiska plenerowe, pokazy etiud teatralnych, warsztaty, wystawy, projekcje, a na zakończenie: koncert.

Czytaj także

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek 2019 - PROGRAM

4 maja - sobota

godz. 15:45 - OTWARCIE XXIX OFTL

godz. 11:00, 16:00 - KSIĄŻĘ I PRAWDA, OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA
DS 21 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 19 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 9 LAT
CZAS TRWANIA: 55 MIN.

godz. 18:00 - DON KICHOT, TEATR PINOKIO/ GRUPA COINCIDENTIA
/// TEATR EKOSTUDIO 30 ZŁ ULGOWY / 35 ZŁ NORMALNY / 25 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 16 LAT
CZAS TRWANIA: 105 MIN.

godz. 19:45 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
TEATR EKOSTUDIO /// WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI DO SPEKTAKLU "DON KICHOT"

godz. 10:00, 12:00 - TEATR ATOFRI,
MS

godz. 14:30 - SAMBOR DUDZIŃSKI „DŹWIĘKOWIĄZAŁKA”
/// WYDARZENIE PLENEROWE

godz. 17:15 - TEATR ANIMACJI FALKOSHOW. KRZYSZTOF FALKOWSKI „FALKOSHOW. ILUZJA MARIONETKI”
MS /// WYDARZENIE PLENEROWE

godz. 20:00 - TEATR OGNIA I PAPIERU „RELIKWIARZ”
/// HALA MASZYN, SIEDZIBA SPÓŁKI WIK, UL. OLESKA 64

5 maja - niedziela

godz. 11:00, 16:00 - MIŁOŚ, CZYLI NIE BÓJ SIĘ ŁOSIU, TEATR LALEK GULIWER W WARSZAWIE
DS 19 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 18 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 5 LAT
CZAS TRWANIA: 60 MIN.

godz. 17:00 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA RODZIN DO SPEKTAKLU "MIŁOŚ, CZYLI NIE BÓJ SIĘ ŁOSIU"

godz. 18:00 - DON KICHOT, TEATR PINOKIO/ GRUPA COINCIDENTIA
/// TEATR EKOSTUDIO 30 ZŁ ULGOWY / 35 ZŁ NORMALNY / 25 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 16 LAT
CZAS TRWANIA: 105 MIN.

godz. 19:45 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
TEATR EKOSTUDIO /// WARSZTATY DLA RODZIN DO SPEKTAKLU "DON KICHOT"

godz. 10:00, 12:00 - TEATR ATOFRI „PTASI BAJ”
MS

godz. 11:00, 13:00 - WARSZTATY CIENIOWE „SŁONECZNA STRZAŁA – LEGENDA INDIAN PUEBLO”
SNP

6 maja - poniedziałek

godz. 9:30, 11:30 - KASIEŃKA, MIEJSKI TEATR MINIATURA W GDAŃSKU
DS 22 ZŁ ULGOWY / 25 ZŁ NORMALNY / 20 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 10 LAT
CZAS TRWANIA: 70 MIN.

godz. 10:45 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY DO SPEKTAKLU "KASIEŃKA"

godz. 11:00, 16:00 - ODD I LUNA, WROCŁAWSKI TEATR LALEK
MS 19 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 18 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 5 LAT
CZAS TRWANIA: 60 MIN.

godz. 12:00 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA DZIECI DO SPEKTAKLU "ODD I LUNA"

godz. 17:00 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI DO SPEKTAKLU "ODD I LUNA"

godz. 13:00 - ŚCIEŻKI WYOBRAŻNI. WYSTAWA PRZYGOTOWANA PRZEZ KATEDRĘ SCENOGRAFII AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WE WROCŁAWIU
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPOLU /// WERNISAŻ WYSTAWY

godz. 19:30 - SPEKTAKLE W WERSJI FILMOWEJ/ PROJEKCJA SPEKTAKLU "DZIADY"
KINO MEDUZA

7 maja - wtorek

godz. 9:00, 11:00 - KRÓL MACIUŚ PIERWSZY, TEATR LALEK BANIALUKA IM. JERZEGO ZITZMANA W BIELSKU-BIAŁEJ
DS 22 ZŁ ULGOWY / 25 ZŁ NORMALNY / 20 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 10 LAT
CZAS TRWANIA: 65 MIN.

godz. 10:10 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY DO SPEKTAKLU "KRÓL MACIUŚ PIERWSZY"

godz. 11:00, 16:00 - DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY, TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
MS 22 ZŁ ULGOWY / 25 ZŁ NORMALNY / 20 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 13 LAT
CZAS TRWANIA: 50 MIN.

godz. 12:00 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA DZIECI DO SPEKTAKLU "DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY"

godz. 12:30 - WYKŁAD MISTRZOWSKI PROF. BOGUSŁAWA KIERCA „ANIOŁ I LALKI”
AULA BŁĘKITNA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

godz. 19:30 - SPEKTAKLE W WERSJI FILMOWEJ/ PROJEKCJA SPEKTAKLU "MORRISON/ ŚMIERCISYN"
KINO MEDUZA

8 maja - środa

godz. 9:00, 11:00 - KRAWIEC NITECZKA, TEATR LALKA W WARSZAWIE
DS 19 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 18 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 4 LAT
CZAS TRWANIA: 65 MIN.

godz. 10:05 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA DZIECI DO SPEKTAKLU "KRAWIEC NITECZKA"

godz. 10:00, 12:30 - TŁUMACZ SNÓW, TEATR TEATR LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE
MS 25 ZŁ ULGOWY / 30 ZŁ NORMALNY / 21 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 15 LAT
CZAS TRWANIA: 70 MIN.

godz. 11:10 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY DO SPEKTAKLU "TŁUMACZ SNÓW"

godz. 10:00, 17:00 - BRACIA POLARNEJ ZORZY, TEATR FIGUR KRAKÓW W KOOPERACJI Z TEATREM CHOREA
TEATR EKOSTUDIO 21 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 19 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 6 LAT
CZAS TRWANIA: 55 MIN.

godz. 18:00 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
TEATR EKOSTUDIO /// WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI DO SPEKTAKLU "BRACIA POLARNEJ ZORZY"

godz. 19:30 SPEKTAKLE W WERSJI FILMOWEJ/ PROJEKCJA SPEKTAKLU "WAITING FOR THE RAIN"
KINO MEDUZA

9 maja - czwartek

godz. 10:00, 12:00 - LA LA LALKI, TEATR ANIMACJI W POZNANIU
DS 21 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 19 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 7 LAT
CZAS TRWANIA: 60 MIN.

godz. 10.00 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
OTLIA /// WARSZTATY DLA DZIECI DO SPEKTAKLU "LA LA LALKI"

godz. 11:30, 18:00 - ZAGUBIONY CHŁOPIEC, OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA
MS 22 ZŁ ULGOWY / 25 ZŁ NORMALNY / 20 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 10 LAT
CZAS TRWANIA: 75 MIN.

godz. 12:45 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY DO SPEKTAKLU "ZAGUBIONY CHŁOPIEC"

godz. 16:30 - TADEUSZ WIERZBICKI „LITERA I”
SNP

godz. 10:00, 12:00 - AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU „ANIMA(K)CJE”
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, UL. TARGOWA 12

10 maja - piątek

godz. 9:00, 11:00 - PAN LAMPA, TEATR BAJ POMORSKI W TORUNIU
DS 21 ZŁ ULGOWY / 23 ZŁ NORMALNY / 19 ZŁ GRUPOWY (GRUPA MIN. 20 OSÓB)
WIEK ODBIORCÓW: OD 7 LAT
CZAS TRWANIA: 70 MIN.

godz. 10:10 - WARSZTATY Z PEDAGOGAMI TEATRU
SNP /// WARSZTATY DLA DZIECI DO SPEKTAKLU "PAN LAMPA"

godz. 9:30, 11:00, 17:00 - AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE FILIA WE WROCŁAWIU „SMACZNEGO, PROSZĘ WILKA!”
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, UL. TARGOWA 12

godz. 12:30 - SPOTKANIE Z DRAMATOPISARZAMI „NOWE SZTUKI – NOWE KONTEKSTY”
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, UL. MINORYTÓW 4

godz. 19:00 - ZAKOŃCZENIE XXIX OFTL/ KONCERT MAJA KLESZCZ & INCARNATIONS
DS

Wideo

Materiał oryginalny: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek 2019 w Opolu. Miasto stanie się stolicą polskiego lalkarstwa [PROGRAM] - Nowa Trybuna Opolska

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3