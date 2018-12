Ojciec Tadeusz Rydzyk pyta: "Kto z Was był na filmie Kler?". Ojciec Grzegorz Kramer odpowiada: "Byłem ja i mój biskup"

Podczas swojego sobotniego przemówienia ojciec Tadeusz Rydzyk zapytał uczestników, kto był w kinie na filmie "Kler". Poprosił aby osoby, które widziały film Kler podniosły ręce do góry.

Dołożyliście pieniądze do tamtej kasy, żeby dalej szkodzili - mówił o. Rydzyk.

Po czym powiedział...

Katolicy trzymają z katolikami, Polacy trzymają z Polkami. I to będzie normalnie. Prawda? I macie tu księży. To który to, który tu z nas pokażcie palcem jest taki, jak na tym filmie Kler? Do roboty! I te kłamstwa wyrywać z korzeniami!