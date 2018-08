W weekend nie musicie szukać wydarzeń kulturalnych w teatrze czy galerii. To one znajdą was - na ulicach miasta. Organizatorzy mają nadzieję, że festiwal Open Opole na stałe wpiszę się w kalendarz letnich wydarzeń w stolicy regionu.





Festiwal ma charakter familijny, dlatego świetnie będą się na nim bawić najmłodsi (nawet niemowlaki), ale również młodzież i widzowie dorośli.



Za nami już m.in. Rympau Duo, czyli Interaktywny Pokaz Cyrkowo-Komediowy, który odbył się nad Stawkiem Zamkowym przy ul. Barlickiego.



Pani Grażyna z Opola zabrała dwie wnuczki, 8-letnią Oliwię i 3,5-letnią Maję, m.in. na improwizowany spektakl, który odbył się obok Ratusza. Grupa Poławiacze Pereł Improv Teatr zaprezentowała publiczności „Opolskie Legendy Miejskie”, w których to widzowie decydowali, co wydarzy się na "scenie".



- Wnuczki są wychowywane na książkach, a nie na telewizji, więc ten spektakl na pewno będzie dla nich dużym przeżyciem - mówi opolanka. - Podoba mi się to, że kultura zaczepia ludzi na ulicy.



O godz. 20 w Rynku wystąpi Sambor Dudziński, który zaprezentuje interaktywne widowisko muzyczne pn. "Dźwiękowiązałka".



W rytmie wydarzeń teatralnych, cyrkowych, muzycznych, plastycznych i tanecznych upływa w Opolu nie tylko sobota, ale również niedziela.



OPOLSKIE INFO - 10.08.2018





