Opłatek w szpitalu wojewódzkim w Opolu. Biskup opolski z pacjentami

- Pracujemy w jednym podwórku – mówi Renata Ruman-Dzido, prezes zarządu Szpitala Wojewódzkiego. - Przed wielu laty byliśmy jednym szpitalem. Wraz z Markiem Staszewskim, dyrektorem Opolskiego Centrum Onkologii uznaliśmy, że powinniśmy ze sobą bliżej współpracować. Najlepszym momentem, by taką współpracę zacząć jest wspólna msza i spotkanie opłatkowe.

W kazaniu biskup Andrzej Czaja przypomniał o potrzebie spotkania z Bogiem w świątyni, w lekturze Pisma Świętego i w kontakcie z drugim człowiekiem. Dzieciątko Jezus – obojętnie czy we współczesnej czy w dawnej barokowej figurze ma zawsze ręce wyciągnięte – mówił. - Zawsze zaprasza, by je przyjąć do swojego umysłu i serca.

Ordynariusz opolski podzielił się opłatkiem z uczestnikami mszy. Odwiedził też część sal osób chorych. Jako pierwsza podzieliła się z nim opłatkiem pani Eufemia Labuzga z Polskiej Nowej Wsi. Bp Czaja życzył jej, by święta mogła spędzić już razem z mężem w domu.

- Jestem wzruszona. Taka rozmowa dodaje sił i niesie nadzieję - mówi Eufemia Labuzga.