Opolanie jedli banany przed Muzeum Śląska Opolskiego. Protest przeciw cenzurze sztuki

Dyrektorzy opolskich muzeów, wykładowca i studenci Uniwersytetu Opolskiego spotkali się przed Muzeum Śląska Opolskiego.

- Banany są zdrowe. Nie bójmy się niczego, co może kojarzyć się, nie daj Boże, z bananem, brzoskwinią, kabaczkiem - mówił prof. Kazimierz Ożóg, historyk sztuki, pracownik UO, jeden z inicjatorów spotkania. - Banan zjedzony w plenerze z fajnymi ludźmi jest dobry.

- Zdejmowanie dzieł sztuki w imię walki z jakimiś własnymi lękami nigdy nie jest dobre. Sztuka powinna prowokować, zmuszać do myślenia. Sztuka od zawsze wydawała się niebezpieczna, bywała obsceniczna i na tym polegała przez stulecia, to nie jest tylko domena sztuki nowoczesnej. Jeżeli się tego boimy, to bójmy się całej sztuki. Jak zaczniemy zdejmować wszystko, to zostaniemy przy pejzażach i martwych naturach. To jest droga donikąd - kontynuował prof. Ożóg, nawiązując do piątkowej decyzji nowego dyrektora Muzyem Narodowego w Warszawie, który zdecydował o zdjęciu z Galerii Sztuki XX i XXI wieku dwóch instalacji autorstwa Katarzyny Kozyry i Natalii Lach-Lachowicz.

Praca Natalii LL "Sztuka konsumpcyjna" pokazywała na kolejnych zdjęciach kobietę jedzącą banana. - Są wśród nas ludzie kultury i sztuki, którzy dokładnie czują takie momenty, które są niebezpieczne, są symptomami tego, co już w historii się zdarzało. Zjedliśmy banana, uśmiechnęliśmy się do siebie, pójdziemy do domu, pomyślimy, co dalej, oby było normalnie - kontynuował prof. Ożóg.

W jego ocenie sytuacja usunięcia dzieł ze stołecznego muzeum może pchnąć lawinę podobnych sytuacji, w których decydenci będą chcieli wykazać, że "myślą w sposób poprawny". - Jak historyk sztuki też z ostrożnością podchodzę do wytworów artystycznych, ale zawsze pamiętam, że ich celem jest prowokowanie nas do myślenia, budowania nowych postaw - oceniał Kazimierz Ożóg.

Przekonywał on, że praca Natalii LL jest ważna i stara, bo ma prawie pół wieku. - Wiąże się nie tylko z konsumpcją, ale też podmiotowością kobity, w ogóle - człowieka i mówi o rzeczach bardzo istotnych - interpretował prof. Ożóg.

W poniedziałek dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie zdecydował o ponownym wyeksponowaniu prac Natalii LL i Katarzyny Kozyry. W oświadczeniu Jerzy Miziołek napisał, że zna miejsce artystek w polskiej sztuce. Zdjęcie prac tłumaczył "ograniczonymi warunkami lokalowymi". Mają one tam pozostać do rozpoczęcia prac rearanżacyjnych.

Mimo tego opolanie zdecydowali się na spotkanie w poniedziałkowe popołudnie pod MŚO. Zaplanowano je w niedzielę.