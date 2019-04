Opolanin stworzył broń do walki z afrykańskim pomorem świń. Sukces prób z nowym środkiem biobójczym

- To rewelacja. Światowa czołówka – tak ocenia nowy preparat o nazwie JANOBIO Wacław Bortnik, wojewódzki lekarz weterynarii w Opolu. Środek został w grudniu ubiegłego roku zarejestrowany w Polsce. Przez prawie rok był badany naukowo przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, który wystawił mu pozytywne oceny. Jak informuje Wacław Bortnik – ma wejść na wyposażenie państwowych służb sanitarnych, gdzie zastąpi stosowane dotychczas, mniej skuteczne środki do dezynfekcji.

To środek biobójczy - wodorek chloru, naładowany elektrycznie do kropli wody, z dodatkiem naszego stabilizatora – tłumaczy Jarosław Romanowski, producent i współtwórca JANOBIO. - Rozpylona kropla wody lądując na wirusie czy bakterii działa jak bomba. Następuje „wybuch”, który niszczy błonę komórkową czy osłonę lipidową wirusów. Otwiera się tkanka bakterii czy wirusa i resztka podchlorynu z naszym stabilizatorem rozkładają czyli likwidują wirusa. W przypadku wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń trwa to od 60 sekund do 10 minut.