Opolanin, będący pod opieką poradni onkologicznej, został wyproszony z wody na basenie na Placu Róż, bo miał na sobie specjalny t-shirt chroniący przed promieniowaniem UV.

Pan Mirosław wybrał się na basen z 8-letnią córką. Wszedł do wody, żeby sprawować opiekę nad dzieckiem. Ponieważ z powodu znamion jest pod opieką poradni onkologicznej, miał na sobie specjalną sportową koszulkę do ochrony przed słońcem używaną m.in. przez surferów.- Do wody. Surfowanie okazjonalne. Zapobiega podrażnieniom do godziny - czytamy w opisie koszulki na stronie internetowej sklepu.Tymczasem opolanin został wyproszony z niecki przez ratownika.- Tłumaczyłem, że muszę mieć taki strój na sobie, że to specjalna koszulka przeznaczona do pływania, ale nie nie przekonałem ratownika. Wyszedłem z obiektu szybciej niż zamierzałem z żalem i niesmakiem.Przedstawiciele basenu „Błękitna Fala” w odpowiedzi na skomentowanie tej sytuacji napisali, że pływanie w ubraniu jest zabronione, a koszulka jest ubraniem.- Pan powiedział, tylko że jest to koszulka dla surferów chroniąca przed promieniami UV. Nic nie wspomniał o związanych z tym sprawach onkologicznych. Gdyby powiedział o swoich problemach, ratownik zadeklarował, że pozwoliłby na krótką kąpiel - czytamy w odpowiedzi.Administracja basenu podkreśla , że w tym samym czasie ratownik wyraził zgodę na przebywanie w basenie innemu mężczyźnie w koszulce, który wyjaśnił, że jest w niej z powodu licznych znamion, które musi chronić przed słońcem.- Nie mam ochoty opowiadać każdemu o swoich problemach zdrowotnych. Wyjaśniłem, że muszę mieć koszulkę do ochrony przed promieniowaniem. Sądziłem, że zostanie to przyjęte ze zrozumieniem - komentuje pan Mirosław. - Zamiast tego usłyszałam absurdalne wątpliwości, że nie wiadomo, w czym koszulka była prana i czy nie rozpuści się w wodzie.Maja Kozłowska, rzecznika prasowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, który zarządza basenami, dodaje, że zgodnie z zapisem w regulaminie przestrzegane jest przebywanie w wodzie w stroju kąpielowym sportowym, a w takiej jak opisywana sytuacji należy się skonsultować ze służbami ratowniczymi przed wejściem do wody.We regulaminie nie zdefiniowano, jak ma wyglądać obowiązujący strój kąpielowy.