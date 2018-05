Festiwal Opole 2018. Czwarty dzień festiwalu piosenki, na którym zobaczymy muzyków sceny alternatywnej, odbędzie się 11 czerwca. Imprezę organizuje TVP Kultura, ale miasto musi do niej dopłacić 200 tysięcy złotych.





Prezydent chciał, aby radni podjęli w tej sprawie dodatkową korektę budżetu na specjalnej sesji, a przy okazji zgodzili się przekazać 650 tysięcy na kolejną muzyczną imprezę, tym razem organizowaną z Polsatem.W poniedziałek radni uchwały nie podjęli, a tylko skierowali sprawę do komisji. Decyzja miała być podjęta na kolejnej sesji zaplanowanej na 24 maja. Dziś- Pieniądze na tę imprezę przekaże miejska spółka, a konkretnie- zapowiedział prezydent. - Jesteśmy do tego zmuszeni. Z TVP otrzymałem informację, że jeśli do poniedziałku nie zagwarantuję tych pieniędzy, to festiwal potrwa trzy dni.Prezydent Wiśniewski zaapelował także do radnych, aby przychylniej spojrzeli na imprezę z Polsatem, która wciąż stoi pod znakiem zapytania.- Uważam, że rozwialiśmy wszystkie wątpliwości nie tylko na ostatniej sesji, ale także na komisjach, które już się odbyły - ocenia prezydent.Mimo to radni wątpliwości mają. Co więcej, decyzja prezydenta wielu z nich się nie spodoba.- ocenia Zbigniew Kubalańca, przewodniczący klubu radnych PO. - Miasto nie jest prywatnym folwarkiem pana prezydenta. Przypominam, że negocjacje z telewizją trwały kilka miesięcy, a dopiero w ubiegłym tygodniu zostaliśmy poinformowani przez prezydenta, że można zrobić z TVP czwarty dzień. Prezydent może dalej z nami rozmawiać przez media, ale tak nie da się na dłuższą metę rządzić.