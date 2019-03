Opole 2019. Jest porozumienie miasta z TVP w sprawie tegorocznego festiwalu. Kto dyrektorem artystycznym imprezy?

TVP1 będzie transmitować koncerty w ramach 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w dniach 14-16 czerwca (piątek-niedziela). 17 czerwca odbędzie się tzw. "czwarty dzień festiwalu", czyli koncert muzyki alternatywnej, szykowany przez TVP Kultura, a który transmitowany ma być zarówno na antenie tego kanału, jak i przez TVP1.

Z porozumienia wynika, że w planie festiwalu są dwa tradycyjne koncerty: Debiuty i Premiery. Nabór zgłoszeń do obu będzie prowadzony od 4 marca do 30 kwietnia. Wykonawcy swoje utwory mogą nadsyłać tylko drogą mailową na adres: festiwalopole@tvp.pl. O tym, kto wystąpi na tych koncertach, zdecyduje Rada Artystyczna Festiwalu - przedstawiciele TVP, miasta Opola, dziennikarze muzyczni i artyści.

CZYTAJ TEŻ Opole 2019. 56. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki ma się odbyć 14-17 czerwca

Dyrektorem artystycznym festiwalu Opole 2019 jest Remigiusz Trawiński. Funkcję tę będzie sprawował trzeci rok z rzędu. Po raz pierwszy był dyrektorem artystycznym festiwalu w 2017 roku, podczas jesiennej edycji imprezy, przesuniętej z powodu czerwcowego zamieszania wokół masowego bojkotu imprezy przez artystów. Ten spowodowany był informacjami o tym, że TVP miała nie chcieć widzieć na imprezie wokalistki Kayah za jej obecność na impreza Komitetu Obrony Demokracji, a także za to, że zespół Dr Misio został wykluczony z koncertu premier za "nieemisyjny charakter teledysku" utworu "Pismo", z którym grupa Arkadiusza Jakubika miała wystąpić w Opolu.

Jakie będą pozostałe koncerty festiwalu Opole 2019 oraz kto będzie je reżyserował? O tym TVP jeszcze nie informuje.