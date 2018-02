Ponad 1,6 miliona złotych ma kosztować Orlik lekkoatletyczny, jaki powstanie obok szkoły podstawowej nr 14 przy ul. Koszyka. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to opolanie skorzystają z niego w wakacje.

Będzie z czego korzystać, bo obiekt ma przypominać mini stadion lekkoatletyczny.Powstanie bieżnia okólna o długości 200 metrów, a także bieżnia prosta na dystansie 100 metrów. Zaplanowano także bieżnię do skoku wzwyż, a także do skoku w dal. Nie zapomniano także o rzutni do pchnięcia kulą. Całość uzupełni boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni.Lekkoatletyczny Orlik będzie ogrodzony, oświetlony oraz monitorowany. Jak wynika z ofert przetargowych, które otwarto w ratuszu, najprawdopodobniej będzie kosztować 1,6 miliona złotych. Tyle wynosi najtańsza oferta, którą złożyła firma Greta.Pierwszy w Opolu Orlik lekkoatletyczny nieprzypadkowo powstaje obok SP 14.- To największa podstawówka w Opolu z działającymi klasami lekkoatletycznymi, o które bardzo zabiegał Janusz Trzepizur (opolski skoczek wzwyż, olimpijczyk) - opowiada Irena Koszyk, naczelnik wydziału oświaty w Urzędzie Miasta Opola. - Sport szkolny jest dla nas bardzo ważny. Chcemy, aby poszczególne szkoły miały swoje specjalizacje. Stąd np. pomysł klas pływackich.Orlik przy ulicy Koszyka może być największą inwestycją sportową, jaka będzie gotowa w tym roku.Na razie nic nie wskazuje na to, aby w 2018 roku wystartował projekt przebudowy okolic Cieplaka, gdzie miał powstać kompleks boisk i hala treningowa wspomagająca Okrąglaka.Na tę inwestycję nie ma pieniędzy w budżecie miasta, podobnie jak na budowę hali lekkoatletycznej w kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej. Każda z tych inwestycji może kosztować 20 milionów złotych.