Opole ma od dziś nową parafię. Jej patronem został św. Jan Paweł II

Uroczystość rozpoczęła się odmówieniem koronki do Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem bpa Czai i z udziałem prowincjała oo. oblatów. Po niej i po odczytaniu fragmentu Ewangelii, ordynariusz opolski poświęcił krzyż w miejscu, gdzie w przyszłości stanie kościół, zaś kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. Wojciech Lippa odczytał dwa dekrety.

Pierwszy erygował nową parafię pod wezwaniem św. Jana Pawła II z części dotychczasowych parafii św. Jacka w Opolu i Matki Bożej w Opolu-Gosławicach. Drugim bp Czaja mianował o. Franciszka Boka ze Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej proboszczem tej parafii (dotychczas proboszcza w Siedlcach k. Warszawy).

- Jesteśmy na etapie załatwiania pozwolenia na budowę tymczasowej kaplicy – powiedział nto nowy proboszcz. - W niej będzie się koncentrowało życie duszpasterskie. Będzie tam także miejsce na kancelarię. Ponieważ postawienie takiej kaplicy jest bardzo szybkie, spodziewamy się, że jeszcze w pierwszej połowie maja to się stanie. Potem chcemy postawić klasztor i mieszczący się w nim dom parafialny, a następnie kościół. W obecnym kształcie parafia jest zamierzona na trzy tysiące wiernych, ale te osiedla będą się powiększać i docelowo powinna liczyć siedem tysięcy osób. W przyszłości w klasztorze będzie przebywać sześciu zakonników, a od razu czterech. Na razie mieszkamy w wynajętym domu.

Mieszkańcem nowo erygowanej parafii jest Michał Szurgot, jeden z uczestników nabożeństwa. - Mam nadzieję, że kościół uda się zbudować dość szybko, bo miałbym bliżej – mówi. - Dotychczas należałem do parafii św. Jacka i pieszo od kościoła dzieli mnie 30 minut drogi, od świątyni w Gosławicach tyle samo. Biorąc pod uwagę, że tu wiele nowych bloków powstaje, to nawet wypada, żeby w jego środku kościół się znalazł. Nauczanie Jana Pawła II jest dziś w Polsce popularne, a przynajmniej wiele osób zabiega, aby było. Więc to dobry patron.

Bp Czaja proboszczowi, jego współpracownikom i parafianom dedykował dwa zdania Jezusa zaczerpnięte z niedzielnych czytań: „Przestań się lękać” oraz „Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.

Zaraz po nabożeństwie oblaci zaprosili obecnych na kawę z ciastem, a na 19 maja o 10.00 do nowej kaplicy na pierwszą Eucharystię.