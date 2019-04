Opole może mieć problem z systemem rowerów miejskich. Oferta NextBike odrzucona. Będzie skarga?

System wypożyczalni rowerów miejskich funkcjonował w Opolu od 2012 roku. Stolica regionu była jednym z pierwszych miast w Polsce, które zdecydowały się na taki ruch. Operatorem została firma NextBike. Umowa obowiązywała do końca 2014 roku. Krótko potem miasto ogłosiło nowy konkurs, który w lutym 2015 wygrała firma NextBike. Umowa z firmą zakończyła się 30 listopada 2018. Wtedy zdemontowano blisko 20 stacji rowerowych rozlokowanych na terenie Opola.

Nowy przetarg ogłoszono dopiero pod koniec lutego. Ratusz tłumaczył to oczekiwaniem na ukonstytuowanie się nowego zespołu rowerowego i skonsultowania z nim zmian w samym systemie. W ogłoszeniu przetargowym oprócz ceny jako istotne kryterium przy ocenie ofert wskazano zapewnienie dodatkowych jednośladów. Minimum to 200 rowerów w systemie, ale ratusz postanowił przyznać dodatkowe punkty za zwiększenie tej puli, maksymalnie o 80 rowerów.

Pod koniec marca okazało się, że wpłynęły trzy oferty. W każdej zadeklarowano dostarczenie 80 dodatkowych jednośladów. Propozycje różniły się cenami.

Najtańszą przedstawiła firma GeoVelo ze Szczecina, prowadząca systemy rowerów miejskich w Rybniku, Żorach, Pawłowicach, Tarnobrzegu i Złotoryi. Opiewa ona na ponad 2,3 mln zł.

Firma NextBike swoje usługi wyceniła na blisko 2,7 mln zł.

Najdroższą ofertę - wartą nieco ponad 3 mln zł - przedstawiło konsorcjum firm Orange oraz Roovee z Warszawy.

Ratusz odrzucił ofertę NextBike

Po ponad dwóch tygodniach ratusz poinformował, że za ofertę najkorzystniejszą uznano tę złożoną przez GeoVelo. Propozycja NextBike została odrzucona.

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza, informuje, że stało się tak, bowiem firma nie dostarczyła dokumentów zgodnych ze specyfikacją przetargową. - Należy przy tym pamiętać, że oferta GeoVelo była tańsza od tej przedstawionej przez NextBike, co czyniło ją korzystniejszą z perspektywy finansów miasta – zauważa.

Inaczej sprawę postrzega Marek Pogorzelski, rzecznik NextBike. Jesteśmy zaskoczeni decyzją Zamawiającego – nasza oferta jest dobra, merytorycznie poprawna, w tym zakresie nie ma do niej żadnych zastrzeżeń, a uchybienia w ofercie były czysto formalne. Zamawiający nie dokonał poprawy omyłki zaistniałej w naszej ofercie, do czego zobowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych i co jest powszechną praktyką w podobnych przypadkach. Po szczegółowej analizie decyzji Zamawiającego będziemy rozważać ewentualne dalsze kroki – napisał.

Ratusz informuje, że podmioty uczestniczące w przetargu mają 10 dni na złożenie odwołań. – Do tego czasu trudno dywagować na temat tego, czy ewentualny protest spowoduje, że rowery miejskie wyjadą na ulice Opola później od założeń – stwierdza Oborska-Marciniak.

Jeśli któryś z uczestników przetargu zaskarży jego wynik, to sprawa trafi do Krajowej Izby Odwoławczej. To z kolei może przełożyć się na opóźnienie uruchomienia systemu rowerów miejskich, które pierwotnie planowano na przełom maja i czerwca.

Rowery miejskie Opole - jakie zmiany?