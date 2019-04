Opole otrzymało 13,5 mln zł na zielone inwestycje. To pieniądze na kamionkę Piast i nasadzenia zieleni przy drogach [WIZUALIZACJE]

Pieniądze pochodzą ze środków unijnych znajdujących się w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – We wtorek otrzymaliśmy informację, że obie nasze aplikacje zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskamy spore dofinansowanie na dwa bardzo ważne projekty – mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Place zabaw i boiska przy kamionce Piast

Pierwszy to rewitalizacja południowo-zachodniej części terenu wyrobiska Piast, przy końcu ulicy Wapiennej. To okolica, gdzie znajdują się jeszcze pozostałości po cementowni. Ratusz planuje tam boiska do badmintona, place zabaw, siłownię plenerową, punkty widokowe oraz altany.