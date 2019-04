Opole tuż po wojnie. Jak miasto podnosiło się z gruzów? [ZDJĘCIA]

Muzeum Śląska Opolskiego zbiera materiały do wystawy o roboczym tytule "Odzyskane Opole 1945-50". Złożą się na nią fotografie i inne materiały przekazywane przez mieszkańców miasta. Takie jak ta fotografia kobiety układającej cegły przed kamienicą w lecie 1945 roku. Najprawdopodobniej jest to Rynek 19. To jedna z kilkudziesięciu fotografii z miasta z 1945 r. udostępnionych muzeum przez Wiesława Bartczyszyna. Bogna Szafraniec z Działu Historycznego MŚO podkreśla, że zdjęcia te są niezwykłe z kilku powodów: zostały skrupulatnie opisane (wraz z miejscem wykonania), pokazują mieszkańców Opola zaangażowanych w odbudowę i porządkowanie miasta oraz zostały wykonane przez jednego z nich, prawdopodobnie przez ojca Wiesława Bartczyszyna. Ekspozycja przygotowywana jest na 2020 rok. Dlatego muzeum zachęca opolan do podzielenia się materiałami historycznymi - zdjęciami, dokumentami i relacjami - związanymi z życiem mieszkańców w pierwszych latach po wojnie, które ubogacą szykowaną wystawę. Kontaktować można się poprzez e-mail - b.szafraniec@muzeum.opole.pl - bądź telefonicznie pod numerem (77) 443-17-55.

Muzeum Śląska Opolkiego - zbiory prywatne Wiesława Bartczyszyna