Opole weźmie dodatkowych 40 mln zł kredytu. Radni PiS mieli wątpliwości

Projekt zakłada, że 40 mln zł kredytu będzie dostępne dla miasta w latach 2019-2021. - W większości mamy już podpisane umowy dofinansowania inwestycji, jednak ich montaż finansowy jest odmienny - tłumaczyła Renata Ćwirzeń-Szymańska, miejska skarbnik.

- W części z nich wsparcie unijne polega na refundacji części poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że miasto musi najpierw samodzielnie w pełni zapłacić za inwestycję, a dopiero potem otrzymuje pieniądze z Unii Europejskiej. Mając na uwadze wielość zadań zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, konieczne jest zapewnienie miastu odpowiedniej płynności finansowej. Stąd inicjatywa zaciągnięcia tego kredytu - uzasadniała.

Wątpliwości pod adresem projektu wyrażali radni PiS. Michał Nowak, przewodniczący klubu radnych prawicy, wskazywał, że to kolejne zobowiązanie Opola. - Ten rok zamkniemy zadłużeniem w wysokości 278 mln zł. Plan na koniec 2019 roku to zadłużenie na poziomie 415 mln zł - mówił.

Sławomir Batko z kolei dociekał, że to pieniądze przeznaczone tylko na inwestycje, w przypadku których podpisano umowy dofinansowania z UE, czy też dopiero zakłada się takie wsparcie. Renata Ćwirzeń-Szymańska przekonywała, że to sytuacja dotyczy zadań mających zapewnione unijne wsparcie.

Małgorzata Wilkos, wiceprzewodnicząca rady miasta z ramienia klubu radnych Arkadiusza Wiśniewskiego, dopytywała, czy zaciągnięcie tego kredytu oznacza, że 150 mln zł, jakie miasto dwa lata temu zaciągnęło w Europejskim Banku Inwestycyjnym, zostało już przez Opola wydane.

Renata Ćwirzeń-Szymańska odparła, że w EBI Opole ma do dyspozycji jeszcze około 80 mln zł. - Ten kredyt będzie bardziej dynamicznym narzędziem finansowym. W istocie to kredyt obrotowy, który będziemy mogli szybko spłacić. Zaplanowane jest to do końca 2022 roku - tłumaczyła.

Ostatecznie radni zatwierdzili wzięcie przez Opole 40 mln zł kredytu. "Za" było 20 radnych, przeciw głosowało trzech radnych PiS: Sławomir Batko, Marek Kawa i Michał Nowak.

Teraz ratusz zwróci się do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię o możliwości spłaty kredytu. Później miasto rozpocznie poszukiwania banku, który udzieli mu kredytu.