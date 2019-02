Opole Wschodnie. Kiedy ruszy budowa przekopu przez nasyp kolejowy?

Budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Wschodnie rozpoczęła się na początku 2019 roku. W połowie stycznia w rejonie stacji pojawiły się pierwsze utrudnienia w ruchu. Zamknięto m.in. odcinek ulicy Rataja pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Oleską a wjazdem na teren spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.

Niedawno na całym zamkniętym odcinku sfrezowano asfalt. To element prac przygotowawczych do zmiany geometrii tej drogi.

Właśnie od tamtej strony zaplanowano też wykonanie nowego tunelu w nasypie kolejowym. Umożliwi on połączenie ul. Rataja z ul. Katowicką i Bohaterów Monte Cassino.

Do tej pory wykonawca robót - konsorcjum firm Banimex i Azi-Bud z Będzina - nie rozpoczął jednak prac. Okazuje się, że przyczyną jest konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań nasypu.

- Posiadaliśmy co prawda ekspertyzy sporządzone na potrzeby dokumentacji, ale uznaliśmy, że konieczne jest wykonanie dodatkowych odwiertów - mówi Mateusz Mrówczyński, kierownik robót drogowych w firmie Banimex.

- Te wykonano w różnych punktach nasypu. Wszystko po to, by ustalić, co w nim właściwie jest. Od tego bowiem zależy dobór najlepszej technologii do wykonania przekopu - tłumaczy.

Obecnie wiele wskazuje na to, że prace przy przekopie rozpoczną się najwcześniej na przełomie lutego i marca.

W okolicy Opola Wschodniego trwają też przygotowania do budowy estakady, która będzie przebiegać nad ul. Oleską, wzdłuż nasypu kolejowego.

We wtorek ma się rozpocząć wycinka drzew wzdłuż ul. Bohaterów Monte Cassino.

- Te prace nie będą powodowały utrudnień w ruchu kołowym. Niedostępny będzie natomiast ciąg pieszo-rowerowy biegnący wzdłuż jezdni - zapowiada Mateusz Mrówczyński.

Niewykluczone natomiast, że jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się usuwanie krzewów rosnących na pasie rozdzielającym jezdnie na ul. Bohaterów Monte Cassino. Wtedy miejscowo zwężona będzie północna nitka tej drogi - informuje kierownik robót drogowych w firmie Banimex.

Budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Wschodnie ma być zakończona w październiku 2020 roku. Inwestycja kosztuje 137 mln złotych.

Równolegle spółka PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzi modernizację torowiska oraz przystanku kolejowego Opole Wschodnie. Te prace kosztują 34 mln zł i mają być sfinalizowane do końca przyszłego roku.