Opole Wschodnie. Od środy pierwsze ograniczenia w ruchu w rejonie ulicy Oleskiej [MAPA]

Zamknięta jest droga pieszo-rowerowa biegnąca wzdłuż ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania ul. Katowicką do okolicy ul. Kośnego. Powodem jest wycinka drzew.

Ulica Rataja ma być zamknięta w środę w okolicy południa. W podobnym terminie nastąpić ma wyłączenie z ruchu ulicy Nysy Łużyckiej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do rejonu ulicy Oleskiej. Zamknięte będzie tez skrzyżowanie ul. Nysy Łużyckiej z ul. Dąbrowskiego, która z tego względu od skrzyżowania z ul. Zajączka stanie się drogą dwukierunkową. Oznacza to likwidację miejsc parkingowych na tym odcinku.

Równolegle do przebicia ma przebiegać budowa estakady nad ulicą Oleską. Na tym etapie prac nie będzie ona jednak powodowała większych utrudnień w ruchu, ponieważ będzie prowadzona na terenie zielonym wzdłuż nasypu kolejowego, poza ruchem drogowym.

- Ulica Rataja będzie zamknięta na odcinku od ulicy Oleskiej do wjazdu na teren spółki Wodociągi i Kanalizacja. Wszystko z powodu wykonania przebicia w nasypie - mówi Mateusz Mrówczyński, kierownik robót drogowych w firmie Banimex, która w konsorcjum z firmą Azi-Bud odpowiada za budowę centrum przesiadkowego.

Plan zakłada m.in. budowę tunelu pod ul. Oleską oraz estakady nad tą drogą, która będzie biec równolegle do pobliskiego torowiska. W nasypie kolejowym na wysokości wylotu z ul. Krakowskiej ma powstać nowe przebicie, które umożliwi połączenie tej trasy z ul. Rataja. Przystąpienie do realizacji tego ostatniego elementu inwestycji jest przyczyną wprowadzenia ograniczeń ruchu.

Budowa centrum przesiadkowego w rejonie stacji kolejowej Opole Wschodnie to jedno z największych zadań infrastrukturalnych w ostatnich latach. Przewiduje bowiem radykalną zmianę układu komunikacyjnego w okolicy skrzyżowania ulicy Oleskiej z ulicami Batalionów Chłopskich i Bohaterów Monte Cassino.

Te zmiany mają obowiązywać do końca lipca. Ale nie oznacza to, że w rejonie budowy nie będzie dodatkowych utrudnień. Planowane są jeszcze ograniczenia krótkotrwałe. Jednym z nich będzie tygodniowe zamknięcie ul. Oleskiej na odcinku od ul. Wodociągowej do ul. Rataja. Samochody i autobusy będą kierowane na tymczasowy przejazd wyznaczony na parkingu stadionu miejskiego.

Z kolei na ul. Katowickiej będzie prowadzona przebudowa sieci. W związku z tym od ul. Bohaterów Monte Cassino w kierunku Szpitala Wojewódzkiego przejazd będzie prowadził jednokierunkowo, w stronę ul. Ozimskiej, przez parking po wyburzonej stacji paliw. Wyłączony z ruchu będzie przystanek autobusowy Katowicka – Szpital. Te utrudnienia mają potrwać od dwóch do trzech dni.

- Termin wprowadzania tych ograniczeń nie jest jeszcze znany. Będziemy o nich informować z odpowiednim wyprzedzeniem - deklaruje Mateusz Mrówczyński.

Budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Wschodnie ma potrwać do drugiej połowy października 2020 roku. Do tego czasu organizacja ruchu w okolicy ma być zmieniana łącznie pięciokrotnie. Wszystko po to, aby utrzymać przejezdność głównych dróg.

Przypomnijmy, że inwestycja jest kontestowana przez ekologów. Zwracają uwagę, że miasto przystąpiło do działania, choć decyzja środowiskowa dla zadania nie jest ostateczne, a postępowanie przed Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w tej sprawie nie jest jeszcze zamknięte.