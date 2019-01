Opole Wschodnie. Ulica Rataja jest już zamknięta, będzie problem z dojazdem na osiedle Armii Krajowej

Bariery ustawiono krótko po południu, gdy ruch w tej części miasta jest nieco mniejszy. Problemów można się spodziewać w godzinach popołudniowych, bowiem jest to jedno z połączeń pomiędzy Śródmieściem a okolicą osiedla im. Armii Krajowej.

Kierowcy, którzy zostawili pojazdy na parkingu przy ul. Rataja, znajdującym się przy zamkniętym odcinku tej drogi, będą mogli z niego wyjechać, kierując się w stronę barier przy wjeździe do WiK. Gdy wszyscy wyjadą, cała droga będzie zablokowana. Utrudnienie to nie dotyczy pieszych. Przejście chodnikiem nadal jest możliwe. Ogrodzono go barierami z obu stron.

Wygrodzenie ul. Rataja ma związek z wykonaniem nowego przebicia w nasypie kolejowym, które umożliwi połączenie tej drogi z ulicą Katowicką. - Realizacja tej części inwestycji jest możliwa na trzy sposoby. Metody jeszcze nie wybraliśmy, ponieważ najpierw musimy przeprowadzić ekspertyzę gruntu. Na jej wyniki trzeba będzie poczekać jeszcze dwa-trzy tygodnie - mówi Dariusz Tokarczyk, dyrektor ds. technicznych w firmie Banimex, wykonawcy centrum przesiadkowego przy Opolu Wschodnim.

W pierwszym etapie robót realizowana ma też być estakada nad ulicą Oleska, która będzie biec równolegle do torowiska. Oprócz tego zaplanowano przekładanie szeregu sieci oraz wycinki zieleni. Z tego względu bariery pojawiły się na odcinku ulicy Nysy Łużyckiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego do rejonu ulicy Oleskiej. Ta droga także ma być wyłączona z ruchu. Zamknięte ma być też skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego, która z tego względu stanie się trasą dwukierunkową.