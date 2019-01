Opolscy i olescy strażacy ćwiczyli ratowanie ludzi, którzy wpadli pod lód [ZDJĘCIA]

81 ofiar wypadków na opolskich drogach. 2018 to tragiczny rok na opolskich drogach

Sławomir Draguła

6 września na obwodnicy Nysy po zderzeniu audi ze skodą zginęło pięć osób. To rodzice i ich dziecko (drugi maluch z obrażeniami trafił do szpitala) jadący audi oraz dwóch mężczyzn ze skody. To najtragiczniejszy wypadek w 2018 roku na opolskich drogach.