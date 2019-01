Opolscy inspektorzy pracy skontrolowali agencje pracy tymczasowej i firmy korzystające z ich usług. Dwie agencje działały bezprawnie

Kampanię „Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników agencji pracy tymczasowej i pracowników transgranicznych” prowadzą inspekcje pracy z ośmiu krajów: Austrii, Belgii, Hiszpanii, Luksemburga, Polski, Portugalii i Szwecji, pod przewodnictwem Francji.

W całej Europie jest 25,8 mln takich pracowników.

W ramach kampanii - zainicjowanej w 2016 roku - inspekcje pracy w całej Polsce informują o prawach i obowiązkach agencje pracy tymczasowej, pracodawców użytkowników (korzystających z pracowników tymczasowych) i osoby zatrudniane na takich zasadach.

Inspektorzy pracy z województwa opolskiego przeszli też szkolenia poświęcone tej formie zatrudnienia prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, który prowadzi rejestr agencji pracy.

Jak podaje Roman Adamaszek, starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu inspektorzy prowadzili także kontrole w agencjach pracy tymczasowej i w firmach korzystających z ich usług. Do końca października 2018 roku skontrolowano w województwie 11 agencji i tyle samo firm.

ZOBACZ TAKŻE: Płaca minimalna 2019. Netto i brutto. Nowe stawki płacy minimalnej od 1 stycznia 2019

Jak zauważa Roman Adamaszek były też przykłady pozytywne.

Jedna z agencji zastrzegła w umowie z firmą korzystającą z jej usług, że ma prawo do sprawdzenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu, gdzie zatrudniani są pracownicy tymczasowi i wezwania firmy do dostosowania warunków pracy do wymogów prawa - wyjaśnia.